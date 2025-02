Donald J Trump (destra) ha accolto il premier britannico Keir Starmer alla Casa Bianca. KEYSTONE

È una pinta mezza piena quella che Keir Starmer riporta in Gran Bretagna dopo il suo incontro nello Studio Ovale con Donald Trump sul percorso di pace in Ucraina.

Keystone-SDA SDA

ll premier britannico è arrivato a Washington con l'obiettivo di ottenere dal commander-in-chief rassicurazioni su un ruolo militare degli Stati Uniti per garantire la sicurezza di Kiev e delle truppe di peacekeeping europee, ma The Donald lo ha frenato sostenendo che è prematuro decidere del ruolo degli americani prima che un accordo di pace sia siglato.

Tuttavia, non ha chiuso completamente la porta e, rispetto alla posizione netta di qualche giorno fa, ha lasciato intendere che gli Stati Uniti un ruolo di garanzia lo avranno, non fosse altro per tutelare la loro intesa con Kiev sui minerali.

Nonostante i timori degli analisti sul rischio di uno scontro tra Starmer e il tycoon, almeno apparentemente il colloquio nello Studio Ovale, a camino spento viste le temperature primaverili della capitale americana, si è svolto in modo estremamente cordiale.

Tensione sull'intervento di JD Vance

L'unico momento di tensione c'è stato quando nella conversazione è intervenuto il vice presidente JD Vance che ha accusato il Regno Unito di aver «violato la libertà di parola», senza motivare le sue affermazioni e riecheggiando alcuni degli attacchi di Elon Musk al governo laburista.

«In Gran Bretagna abbiamo la libertà di parola da molto tempo, ne siamo molto fieri e continueremo ad averla», ha risposto secco Starmer.

Trump elogia Stramer

«È un uomo speciale, è un onore averlo qui. Ci siamo incontrati diverse volte e sono rimasto molto colpito», ha dichiarato il presidente americano al premier che ha ricambiato invitandolo per una visita di Stato in Gran Bretagna, consegnandogli una lettera di re Carlo ma soprattutto riconoscendogli di aver «cambiato la conversazione sull'Ucraina».

Possibile «accordo storico» secondo il premier inglese

«Possiamo concludere un accordo storico», ha dichiarato Starmer. «Non penso che l'accordo sarebbe possibile se non ci fosse lo spazio creato da Trump», ha sottolineato il laburista, ribadendo poi che «dobbiamo assicurarci che sia un accordo duraturo e quindi che sia sicuro e non sia violato. Noi faremo la nostra parte».

Russia, Ucraina e Unione europea

«Sono fiducioso di poter raggiungere un'intesa», ha sottolineato da parte sua Trump, dicendosi convinto che Vladimir Putin «non violerà la sua parola» sull'Ucraina.

''Trust but verify'', fidarsi ma verificare, ha detto poi The Donald prendendo in prestito un'espressione divenuta famosa con Ronald Reagan che la usò per descrivere come gli Stati Uniti dovevano procedere con la controparte sovietica.

Quanto all'accordo sulle terre rare dell'Ucraina, che nei piani di Trump servirà a ricompensare gli Stati Uniti per i miliardi di aiuti inviati al Paese in questi tre anni di guerra, il presidente americano è sicuro che di averlo in tasca.

«Lo firmeremo domani con Zelensky qui alla Casa Bianca», ha detto, aggiungendo che per Kiev sarà una sorta di ''backstop'', la parola che alcuni leader del Vecchio Continente, tra cui Emmanuel Macron e Starmer, hanno adoperato in queste settimane per descrivere la garanzia di sicurezza che vorrebbero dagli Stati Uniti per sostenere un contingente di truppe a guida europea.

«Noi saremo lì, lavoreremo nel Paese, costituiremo un backup», ha spiegato Trump che non si vuole, tuttavia, sbilanciare sulla natura di questo sostegno americano.

Trump: «Zelensky dittatore? Io ho detto questo?»

E' pur sempre un'apertura rispetto a qualche giorno fa, quando è sembrato avvertire che della sicurezza dell'Ucraina dovrebbe occuparsi solo l'Europa. In vista dell'arrivo nella capitale americana del leader ucraino, l'inquilino della Casa Bianca ha anche provato ad abbassare i toni dello scontro scoppiato nelle ultime settimane eludendo una domanda sulle sua accuse a Zelensky di essere «un dittatore».

«Io ho detto questo?», ha risposto il presidente americano che in realtà ha proprio scritto, nero su bianco in un post su Truth, che il leader ucraino è «un dittatore non eletto» e «un comico mediocre».