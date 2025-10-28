  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Incontro a Tokyo Trump: «Il Giappone alleato degli Stati Uniti ai massimi livelli»

SDA

28.10.2025 - 07:01

Il presidente americano Donald Trump assieme alla premier giapponese Sanae Takaichi
Il presidente americano Donald Trump assieme alla premier giapponese Sanae Takaichi
Keystone

«Il Giappone è un alleato degli Stati Uniti ai massimi livelli». Lo ha detto il presidente americano Donald Trump nel suo incontro con la premier nipponica Sanae Takaichi a Tokyo.

Keystone-SDA

28.10.2025, 07:01

28.10.2025, 08:09

«Ho sempre nutrito grande amore e rispetto per il Giappone. Voglio assicurarvi che questo sarà un rapporto speciale. Siamo un alleati ai massimi livelli», ha dichiarato Trump a Takaichi.

Takaichi ha da parte sua affermato a Trump che vuole «realizzare una nuova età dell'oro per l'alleanza Giappone-Usa». La premier giapponese ha anche ringraziato Trump per la «sua amicizia» con il suo predecessore Shinzo Abe, assassinato tre anni fa.

Takaichi ha pure dichiarato che intende raccomandare il presidente americano Donald Trump per il premio Nobel per la pace: lo afferma la portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt.

L'intenzione della Takaichi in tal senso era stata precedentemente anticipata da alcuni media nipponici.

I più letti

Elena Barolo e lo scontrino da 2'000 euro che ha svelato il tradimento del suo ex
William e Kate lasciano Adelaide Cottage: ecco il motivo del trasferimento
La nuova generazione di sciatori fa arrabbiare Lara Gut-Behrami: «Prima erano tutti più onesti»
Dakota Johnson si racconta: «Crescere con genitori famosi è stato un incubo»
Ecco perché la Giamaica trema di fronte al mega-uragano Melissa

Altre notizie

Tensioni. Nuovi raid USA contro le «navi della droga» nel Pacifico

TensioniNuovi raid USA contro le «navi della droga» nel Pacifico

Medio Oriente. Hamas: «Oggi consegneremo il corpo di un altro ostaggio»

Medio OrienteHamas: «Oggi consegneremo il corpo di un altro ostaggio»

Migrazione. ONG: «Naufragio al largo della Libia, 18 morti»

MigrazioneONG: «Naufragio al largo della Libia, 18 morti»