Guerra dei daziTrump: «Gli Usa vogliono aiutare la Cina, non danneggiarla»
SDA
12.10.2025 - 21:30
«Non preoccupatevi per la Cina, andrà tutto bene. Il rispettatissimo presidente Xi ha appena attraversato un brutto momento».
Keystone-SDA
12.10.2025, 21:30
12.10.2025, 21:47
SDA
«Non vuole una Depressione per il suo paese, e nemmeno io. Gli Stati Uniti vogliono aiutare la Cina, non danneggiarla», afferma il presidente americano Donald Trump sul suo social Truth dopo il riaccendersi delle tensioni commerciali con Pechino.