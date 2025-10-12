  1. Clienti privati
Guerra dei dazi Trump: «Gli Usa vogliono aiutare la Cina, non danneggiarla»

SDA

12.10.2025 - 21:30

Washington e Pechino troveranno la chiave per una pacifica convivenza?
Washington e Pechino troveranno la chiave per una pacifica convivenza?
Keystone

«Non preoccupatevi per la Cina, andrà tutto bene. Il rispettatissimo presidente Xi ha appena attraversato un brutto momento».

Keystone-SDA

12.10.2025, 21:30

12.10.2025, 21:47

«Non vuole una Depressione per il suo paese, e nemmeno io. Gli Stati Uniti vogliono aiutare la Cina, non danneggiarla», afferma il presidente americano Donald Trump sul suo social Truth dopo il riaccendersi delle tensioni commerciali con Pechino.

Guerra dei dazi. La Cina ribatte: «L'escalation è colpa degli Usa. Non vogliamo una guerra, ma non la temiamo»

Guerra dei daziLa Cina ribatte: «L'escalation è colpa degli Usa. Non vogliamo una guerra, ma non la temiamo»

