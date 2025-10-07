  1. Clienti privati
Flottilla Trump: «Greta Thunberg ha un problema di gestione della rabbia»

SDA

7.10.2025 - 14:02

La giovane attivista svedese, che ha appena partecipato alla flottiglia per Gaza, ha dichiarato ironicamente di apprezzare le preoccupazioni del presidente americano sulla sua salute mentale.
Keystone

Greta Thunberg «ha un problema di gestione della rabbia. Penso che dovrebbe consultare un medico. Per essere così giovane è davvero arrabbiata». Lo ha detto Donald Trump rispondendo ad una domanda sulla Flottilla per Gaza.

L'attivista svedese ha risposto sul suo profilo Instagram che «ho sentito che Donald Trump ha espresso ancora una volta le sue lusinganti opinioni sul mio carattere e apprezzo le sue preoccupazioni sulla mia salute mentale. Vorrei gentilmente ricevere i tuoi consigli su come sormontare questi cosiddetti 'problemi di gestione della rabbia' visto che – in base alla tua esperienza impressionante – sembra che ne soffri anche tu».

