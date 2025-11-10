  1. Clienti privati
Stati Uniti Trump ha accolto Ahmad Al Shara alla Casa Bianca

SDA

10.11.2025 - 18:02

Donald Trump e Ahmad al Sharaa in una foto scattata lo scorso maggio in Arabia Saudita.
Keystone

Donald Trump ha accolto alla Casa Bianca il presidente siriano Ahmad Al Shara, prima visita ufficiale di un capo di stato siriano a Washington da quando la nazione ha ottenuto l'indipendenza nel 1946. L'incontro nello Studio Ovale è già iniziato.

Keystone-SDA

10.11.2025, 18:02

10.11.2025, 18:12

La visita si concentrerà sui progressi verso l'adesione formale di Damasco alla Coalizione globale contro l'Isis, sulla revoca delle sanzioni Usa e su una nuova cooperazione con le forze armate statunitensi. L'evento ha anche un significato simbolico rilevante, indicando un notevole cambiamento nella politica tra Stati Uniti e Siria, dopo anni di sanzioni internazionali e isolamento diplomatico.

