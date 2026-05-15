Stati Uniti«Trump ha cambiato idea su Taiwan?», timori a Capitol Hill
SDA
15.5.2026 - 15:10
Il Congresso americano è in fermento dopo le dichiarazioni di Donald Trump su Taiwan a bordo dell'Air Force One, a seguito della storica visita a Pechino.
Keystone-SDA
15.05.2026, 15:10
15.05.2026, 15:15
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Gli analisti si chiedono se il presidente americano abbia deciso di cambiare la posizione dell'America rispetto all'isola, mentre repubblicani e democratici temono che la vendita di armi a Taipei, un'operazione dal valore di 14 miliardi di dollari, sia in discussione.
Interpellato in merito a tale vendita, Trump ha risposto ai giornalisti che «prenderà una decisione entro un lasso di tempo piuttosto breve» precisando poi che «l'ultima cosa di cui gli Stati Uniti hanno bisogno è una guerra dall'altra parte del mondo».