La pressione sul presidente degli Stati Uniti è diventata decisamente troppo forte e quindi ha autorizzato la pubblicazione dei file di un caso di cui non poteva liberarsi o far finta di nulla: lo scandalo Jeffrey Epstein. Ecco cosa significa tutto ciò.

Hai fretta? blue News riassume per te Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha firmato la legge che autorizza la pubblicazione dei file sul milionario molestatore Jeffrey Epstein.

Entrambe le camere del Congresso hanno approvato la legge, che è stata consegnata a Trump mercoledì.

A seguito della firma, il Dipartimento di giustizia ha ora 30 giorni per presentare i file e tutte le informazioni relative all'indagine sulla morte di Epstein in una prigione federale nel 2019.

La legge consente riduzioni per proteggere le vittime di Epstein e le indagini federali in corso, ma vieta al Dipartimento di giustizia di trattenere informazioni a causa di «imbarazzo, danno alla reputazione o sensibilità politica».

Con la pubblicazione, Trump si è piegato alle pressioni politiche del suo stesso partito. Mostra di più

Aveva resistito a lungo, ma ora il presidente degli Stati Uniti Donald Trump si è piegato alle pressioni del Parlamento americano: il repubblicano ha firmato una legge per rendere pubblici i fascicoli delle indagini sul caso del defunto molestatore Jeffrey Epstein.

Il repubblicano lo ha annunciato sulla piattaforma Truth Social, dopo che la Camera dei Rappresentanti e il Senato avevano precedentemente approvato la legge.

Il Ministero della giustizia ha ora 30 giorni di tempo per pubblicare i documenti. Tuttavia, i critici dubitano che questo fornirà davvero i chiarimenti che molti americani sperano.

Che cos'è il caso Epstein?

Il finanziere newyorkese Epstein ha fatto parte dell'alta società e ha frequentato per molti anni ambienti influenti. Il multimilionario gestiva un giro di abusi. Molte giovani donne, anche minorenni, ne sono state vittime. Anche lo stesso Epstein abusava di loro.

Quasi 20 anni fa, il caso finì in tribunale e l'uomo si dichiarò colpevole di alcune accuse. Anni dopo, il caso è stato riaperto e l'uomo è stato nuovamente arrestato. Prima che potesse essere emessa un'ulteriore sentenza, il finanziere è morto nella sua cella nel 2019 all'età di 66 anni. Il rapporto dell'autopsia ha indicato il suicidio come causa.

La morte improvvisa di Epstein e i suoi numerosi contatti nel mondo dei ricchi e dei potenti hanno scatenato speculazioni sul possibile coinvolgimento di ambienti influenti.

Anche Trump ha trascorso del tempo con lui, come dimostrano i video della festa. Le rivelazioni sullo scandalo degli abusi hanno screditato anche l'ex principe britannico Andrea, che era in contatto con Epstein e che recentemente ha dovuto rinunciare ai suoi titoli aristocratici.

Cosa succede ora?

Secondo la legge, il Ministero della giustizia deve pubblicare i file di Epstein non classificati come segreti entro 30 giorni dalla loro entrata in vigore. Ciò dovrebbe quindi avvenire al più tardi entro la metà di dicembre.

L'attenzione si concentra sui documenti del Dipartimento di giustizia degli Stati Uniti, della Procura e dell'FBI, che documentano le indagini contro Epstein e contengono informazioni sulla sua detenzione.

Sono anche al centro dell'attenzione: I file sull'ex confidente e complice di Epstein, Ghislaine Maxwell. La donna è stata condannata nel corso dello scandalo ed è in carcere.

Diari di volo del jet privato di Epstein con l'elenco dei passeggeri.

Documenti su aziende, organizzazioni no-profit e agenzie governative che potrebbero aver avuto legami con Epstein.

Informazioni sulla possibile distruzione dei file

Prove sulle circostanze esatte della morte di Epstein. Mostra di più

Quali sono le speranze del rilascio?

Vittime e politici sperano che il rilascio fornisca maggiori risposte e approfondimenti sugli abusi sistematici.

La deputata repubblicana Marjorie Taylor Greene ha annunciato: «Voglio vedere ogni singolo nome pubblicato, in modo che queste donne non debbano più vivere nella paura e nell'intimidazione».

Oltre a una maggiore trasparenza, la principale volontà delle vittime è probabilmente quella di essere finalmente prese sul serio.

Lo scandalo Epstein sarà completamente svelato?

I critici ne dubitano. La legge concede al Dipartimento di giustizia di Trump diritti speciali. Ad esempio, le informazioni possono essere omesse o ridotte, «come le informazioni personali delle vittime e i materiali che metterebbero a rischio un'indagine federale in corso».

Ciò significa anche che i contenuti che mettono a rischio la sicurezza nazionale e sono classificati come segreti non devono essere pubblicati.

Il Dipartimento di giustizia ha avviato una nuova indagine solo pochi giorni fa. Trump aveva già chiesto di indagare sui legami e le relazioni di Epstein con l'ex presidente degli Stati Uniti Bill Clinton, un democratico, con altri individui e aziende, tra gli altri.

Secondo i critici, questo potrebbe far sì che alcuni file non debbano essere rilasciati a seguito di queste indagini.

Sono già state rilasciate informazioni?

Sì, sono già stati pubblicati stralci di documenti e informazioni sulla vicenda. Ad esempio, all'inizio di settembre una Commissione parlamentare ha pubblicato una raccolta di documenti di oltre 33.000 pagine.

Il Ministero della giustizia aveva reso disponibili i documenti. Tuttavia, i democratici hanno criticato il fatto che la maggior parte di essi fosse già nota.

La Commissione parlamentare sta esaminando anche il patrimonio di Epstein. Di recente i membri del Congresso hanno pubblicato in diverse occasioni i documenti che ne fanno parte.

Ad esempio, i democratici hanno pubblicato estratti di e-mail in cui compare il nome di Trump. Questo ha scatenato nuove speculazioni su se e quanto il repubblicano fosse a conoscenza dei reati di Epstein.

Qual è la posta in gioco per Trump?

A causa degli ampi contatti di Epstein nell'alta società americana, ci sono molte speculazioni sul possibile coinvolgimento di ambienti influenti nello scandalo degli abusi.

In passato, le speculazioni sul coinvolgimento specifico di Trump nella vicenda sono state ripetutamente alimentate. All'inizio di settembre, ad esempio, i democratici hanno pubblicato online una copia di un presunto augurio di compleanno che Trump avrebbe inviato a Epstein più di 20 anni fa. Il repubblicano ha negato di essere l'autore della lettera.

Il governo statunitense ha fatto di tutto per tenere Trump lontano dalla questione Epstein. Il presidente ha spesso reagito duramente alle domande dei giornalisti, accusando i media di usare fake news per minimizzare i suoi successi.

Quando è stato chiaro che ci sarebbe stata un'approvazione in Parlamento, Trump ha cambiato rotta. Così facendo, ha evitato che il suo stesso partito andasse contro la sua parola, il che sarebbe stato imbarazzante per lui.

Perché l'iniziativa arriva ora?

Prima della sua vittoria elettorale nel novembre 2024, Trump aveva promesso di divulgare completamente i file. Da quando si è insediato a gennaio, tuttavia, non ha mantenuto la promessa, motivo per cui la pressione su di lui è aumentata, anche all'interno del suo stesso partito.

Oltre a molti democratici e alle vittime di Epstein, anche alcuni repubblicani hanno recentemente chiesto la pubblicazione di tutti i file e la piena trasparenza. Se i repubblicani avessero continuato a fare ostruzionismo, avrebbero rischiato di essere penalizzati dagli elettori nelle elezioni congressuali del 2026.

I critici puntano il dito sul fatto che la pubblicazione dei file abbia dovuto passare attraverso il processo legislativo, mentre. Trump avrebbe potuto ordinarne la pubblicazione. Ciò avrebbe accelerato notevolmente il processo e reso superflue le votazioni in entrambe le camere del Congresso.