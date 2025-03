Sta nascendo l'era degli uomini forti Putin, Trump e Xi? KEYSTONE

Donald Trump ha inaugurato l'era delle superpotenze autoritarie e ha riportato la legge della giungla nel commercio globale? Un consulente di politica estera spiega a blue News le conseguenze della politica «America First».

Comprare la Groenlandia, rilevare la Striscia di Gaza e il Canale di Panama, negoziare la pace in Ucraina senza Kiev e, ultimo ma non meno importante, cancellare le decennali garanzie di sicurezza per l'Europa.

Donald Trump e i suoi colleghi di governo responsabili della politica estera hanno chiarito che pensano poco all'ordine mondiale multipolare basato su regole universalmente applicabili.

L'amministrazione del repubblicano punta invece sull'hard power, sull'affermazione dei propri interessi con la forza economica e militare. «America First» è il grido di battaglia che il presidente sta cercando di mettere in pratica.

L'America First porterà un nuovo ordine mondiale?

Questi sono ancora solo annunci. Se gli Stati Uniti passeranno all'azione, le organizzazioni multilaterali come la NATO e l'ONU perderanno gran parte della loro importanza.

La NATO in particolare, fondata nel 1949, è ancora oggi l'elemento centrale della politica di sicurezza europea e statunitense. Dato che l'Europa fornisce all'Alleanza atlantica un numero proporzionalmente inferiore di risorse e quindi beneficia unilateralmente dell'America, Trump sta mettendo in discussione l'articolo sulla mutua assistenza, l'ormai celebre Articolo 5.

L'Europa non può più contare sul fatto che la NATO, guidata dagli States, accorra in suo aiuto in caso di attacco militare.

Il consulente di politica estera Remo Reginold spiega a blue News se il mondo multipolare è davvero storia passata e cosa significa il comportamento dell'amministrazione repubblicana per il resto del mondo.

L'amministrazione Trump ha scarsa considerazione per il multilateralismo dell'ONU e della NATO. Quali principi riconosce nella geopolitica del governo statunitense?

Mi chiedo se Trump abbia dei principi chiari. Sta cercando di vendersi come un uomo forte. Ho dei grossi dubbi sul fatto che lo sia davvero. Riconosco nell'approccio di Trump il principio del «licenzia e dimentica»: licenzia qualcuno e poi vedi cosa succede.

E quando gli interessati hanno trovato la loro risposta, lui passa già al prossimo argomento. I suoi ordini esecutivi ne sono un esempio. Li scrive come altre persone scrivono la lista della spesa. Il fatto che vengano messi in atto, o che possano esserlo, è poi di secondaria importanza.

Anche se Trump, in quanto leader autoritario, è soprattutto una messa in scena, non potrebbe comunque incoraggiare Putin e Xi a perseguire i loro obiettivi a prescindere dal diritto internazionale?

Quello che Trump ha fatto finora nel suo secondo mandato è «politica popolare». Per i suoi elettori interpreta l'uomo forte che porta a termine le cose. Ma la politica reale è molto più complicata.

Il mondo è così interconnesso, soprattutto dal punto di vista economico e tecnologico. Gli Stati Uniti e gli altri Paesi sono molto più interdipendenti di quanto Trump voglia ammettere.

Non può buttare a mare tutto questo. Un esempio: Trump sta attualmente architettando una guerra commerciale contro la Cina. Ma gli americani e i cinesi collaborano nella scienza e nella ricerca tecnologica.

Secondo l'Emerging Technology Observatory della Georgetown University, negli ultimi dieci anni Stati Uniti e Cina sono stati autori di oltre 46'000 pubblicazioni di ricerca sull'intelligenza artificiale.

Gli annunci di Trump di un radicale cambiamento di rotta nella politica estera degli Stati Uniti stanno già spingendo altri Paesi ad agire. Sta già creando dei precedenti?

Trump sta sparando a raffica. L'iniziativa sulla Groenlandia ne è un esempio. Ma può anche colpire qualcosa dal fianco. E siamo consapevoli: la politica artica è da tempo una questione tra le grandi potenze. Un investitore cinese ha già voluto acquistare parte dell'Islanda.

Tra l'altro, questa è una minaccia a cui il governo Trump sta rispondendo con le sue dichiarazioni sulla Groenlandia. La differenza rispetto al passato è che il tycoon fa dichiarazioni non diplomatiche e prende posizione.

Gli uomini forti si stanno forse dividendo il mondo tra loro?

Trump si presenta come un leader forte che agisce e si fa valere. Vuole negoziare la pace in Ucraina solo con Vladimir Putin. Alcuni osservatori lo vedono già dividersi il mondo con il capo del Cremlino e Xi Jinping, mentre altri si aspettano un quartetto in cui anche il primo ministro indiano Narendra Modi, che governa con mano pesante, si aggiudica una parte del globo.

La stragrande maggioranza degli Stati che non sono superpotenze è esclusa. Le democrazie europee, in particolare, vedono la loro influenza diminuire e nuovi rischi per la sicurezza emergere quando tre o quattro uomini forti dominano l'ordine mondiale.

Reginold non crede in una ridivisione del mondo come quella della Guerra Fredda. La situazione è molto più complessa. Soprattutto la Cina sta rafforzando la sua posizione di potere da anni e a vari livelli.

Cosa pensa dell'idea che Trump voglia negoziare solo con Xi, Putin ed eventualmente Modi e che il resto del mondo debba piegarsi alla volontà dei grandi leader?

Trump si considera alla stregua di Putin e Xi, anche se né Putin né Xi sono sulla sua lunghezza d'onda. Gli piace il loro stile autoritario di leadership. E gli piace anche essere percepito come una figura di potere autoritaria. Vorrebbe dividere il mondo tra questi leader. Non gli importa se questo sia possibile, se sia adatto in termini di contenuti.

Tra l'altro, non ha inventato lui il processo di rivendicazione territoriale. L'ha copiato da Putin con l'invasione dell'Ucraina. Nel suo discorso al Congresso, Trump ha più volte accennato al fatto che gli Stati Uniti si sarebbero presi la Groenlandia e il Canale di Panama. Si tratta di una sottile allusione.

Quali reazioni si aspetta da Putin e Xi quando Trump legittima così palesemente la realpolitik?

Putin se ne sta seduto a guardare gli europei che si impegnano nell'attivismo e nella diplomazia lampo. E il governo cinese può stare ancora più tranquillo. Hanno creato così tante dipendenze economiche che ci tengono comunque sotto controllo. Hanno la carta della realpolitik nella manica.

Le navi da guerra cinesi stanno comparendo in luoghi dove non sono mai state viste prima. Questa è già realpolitik, non è vero?

Molto più impressionante è stata la rapidità con cui la Cina ha costruito la sua marina e il modo in cui il mondo ha potuto seguire in tempo reale, attraverso immagini satellitari, il completamento di una nave da guerra dopo l'altra. Questi sono segnali forti e nuove forme di politica di potenza.

Se gli Stati Uniti vogliono costruire una portaerei, devono investire dieci anni nei cantieri navali prima di poter iniziare. La Cina ha anche dimostrato quanto il diritto internazionale sia privo di denti: ad esempio, la Corte internazionale di arbitrato ha dichiarato illegale la creazione di isole artificiali nel Mar Cinese Meridionale, ma non è successo nulla.

Cosa significa questo per il diritto internazionale, per la sovranità della maggioranza degli Stati che non sono grandi potenze?

Non bisogna sottovalutare questo aspetto. La politica internazionale sta già creando precedenti. In Occidente, e soprattutto in Europa, facciamo ancora molto affidamento sul diritto internazionale e sul multilateralismo.

Questo ha dimostrato la sua validità negli ultimi 50 anni e l'Occidente è stato in grado di posizionarsi con successo. Ma non è più così. La situazione geopolitica odierna è nota con l'acronimo VUCA: volatile, incerta, complessa e ambigua. Dobbiamo imparare a gestirla.

La legge della giungla si applica ora anche all'economia globale?

Trump è entrato in carica promettendo di rendere gli Stati Uniti di nuovo grandi e i cittadini americani più prosperi. Laddove ritiene che le attuali relazioni economiche siano dannose per l'America, minaccia di imporre dazi, rendendo più costose le esportazioni da quei Paesi verso gli States. Le nazioni colpite possono imporre anche loro contro-dazi, a scapito di tutti, oppure possono fare ciò che il governo statunitense vuole da loro.

Il fatto che le regole dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) vietino tali misure in molti casi non impedisce al tycoon di annunciare tariffe e quindi di fare pressione sugli altri governi.

La legge della giungla si sta diffondendo anche nel commercio globale. Il presidente americano riconosce che l'aumento dei dazi incide anche sull'economia statunitense e rende più costosi i prodotti negli Stati Uniti.

È però convinto che i vantaggi superino gli svantaggi, mentre ad esempio il think tank pro-business Tax Foundation stima dei costi aggiuntivi di oltre 1'000 dollari per famiglia.

Secondo le previsioni, i dazi minacciati da Canada, Messico e Cina, oltre a quelli su acciaio, alluminio e automobili, ridurranno il PIL statunitense dello 0,55%, senza contare le misure di ritorsione dei Paesi colpiti.

In una guerra commerciale, ci saranno perdenti da tutte le parti. Ciò che è certo è che al momento dominano le dure dichiarazioni sulle relazioni economiche e sulle catene di approvvigionamento consolidate. Reginold vede però questi annunci soprattutto come un gesto di minaccia.

L'amministrazione Trump punta anche sul pugno duro nella politica economica. Il mercato stesso e i mercati finanziari in particolare possono fungere da correttivo o ci stiamo avviando verso un'era di realpolitik economica?

Trump punta sui dazi, ma li sta anche rapidamente ritirando. Se diventano davvero permanenti e gli altri Paesi reagiscono con tariffe reciproche, tutti ne pagheranno le conseguenze con l'inflazione e il calo del PIL.

Questo danneggia tutti, compresi i cittadini statunitensi. Se si arriva a questo punto, è possibile che l'amministrazione del repubblicano prenda una direzione diversa.

Ma i mercati internazionali probabilmente invieranno segnali prima di allora. Non credo che la politica commerciale del tycoon sia ancora troppo attendibile. È retorica per dimostrare che sta attuando le promesse della campagna elettorale.

Cosa succederà ora all'Europa?

Non sono mancati gli avvertimenti su cosa significherebbe un secondo mandato di Trump per la politica di sicurezza europea. Ma l'UE e i suoi Stati membri hanno iniziato ad adattarsi alla nuova situazione mondiale solo nelle prime settimane della nuova amministrazione.

Le precedenti amministrazioni statunitensi, compresa quella di Joe Biden, hanno già chiesto agli Stati europei di essere maggiormente coinvolti nella NATO e di investire di più nella propria sicurezza militare.

La dimostrazione di Trump di minimizzare l'Europa nei negoziati per porre fine alla guerra in Ucraina ha però mostrato agli Stati del vecchio continente che le cose si fanno serie e che non possono più contare sull'America.

Reginold osserva che l'UE e i suoi governi si stanno concentrando molto sulla sicurezza militare al momento, ma hanno altre opportunità per consolidare la loro posizione nel mondo.

Cosa significa per l'UE questo possibile nuovo ordine mondiale?

Dipinta in bianco e nero, l'Europa si trova al momento in una brutta posizione. La diplomazia è diventata frenetica, c'è un vertice dopo l'altro, Macron vuole assumere rapidamente il controllo del deterrente nucleare per l'Europa. Resta da vedere se si tratta di una mossa così intelligente.

Per ora l'UE si concentra solo sulla sicurezza militare. Gli Stati membri hanno dimenticato come creare e utilizzare le dipendenze. È possibile usare le catene di approvvigionamento per rendere i Paesi dipendenti e quindi aumentare la propria sicurezza.

La Cina è stata molto più abile in questo di chiunque altro. Attraverso la scienza, la tecnologia e le catene di approvvigionamento, Pechino ha creato dipendenze di cui non siamo nemmeno consapevoli.

L'UE può ancora uscire dalla posizione difensiva?

Sì, l'Europa ha giocato d'azzardo in passato, ma non dimentichiamo che è una potenza economica che non può essere ignorata. Inoltre la diversità degli Stati è un punto di forza che può giocare abilmente.

I governi nazionali europei di destra possono agire in modo diverso e, nel migliore dei casi, costruire un ponte verso Trump, mentre la Francia può posizionarsi abilmente come tattico diplomatico, il nord scandinavo e gli Stati baltici come prima linea contro la Russia e la Germania come unificatore dell'Europa. Con questa diversità, possiamo avviare negoziati con gli Stati Uniti, la Cina, il Medio Oriente o l'India, a seconda della situazione.

Non abbiamo semplicemente la Guerra Fredda 2.0. Le alleanze e i blocchi fissi sono stati sostituiti da frenemies, ossia Stati e gruppi che possono essere amici in una situazione e avversari in un'altra. L'India, ad esempio, collabora sia con l'UE che con la Russia.

Anche l'UE deve muoversi in questa direzione. La scorsa settimana, Ursula von der Leyen e praticamente tutta la Commissione europea hanno fatto visita al premier indiano Modi: un po' tardi, a mio avviso, ma un inizio.

L'UE può farlo?

Il campanello d'allarme è stato ascoltato. Se la burocrazia riuscirà a mantenere il ritmo che la diplomazia sta imponendo, allora qualcosa potrà accadere.

Ma la retorica bellica è anche pericolosa perché dà alla Russia un motivo in più per armarsi. Diversi servizi di intelligence ritengono possibile che Mosca sia in grado di attaccare un altro Paese europeo tra il 2027 e il 2029.

Intende dire che l'Europa sta aumentando il rischio di essere attaccata dalla Russia perché si sta preparando per essere in grado di fronteggiare militarmente la Russia?

È difficile da giudicare. Penso che sarebbe più intelligente se riuscissimo a creare altri elementi di dipendenza oltre alla deterrenza militare: la tecnologia, le catene di approvvigionamento, le materie prime, ma anche le proiezioni interpretative, in cui si proietta la forza simbolica, giocano un ruolo importante.

Cosa significa tutto questo per la Svizzera?

Anche come non membro, la Svizzera ha beneficiato della protezione militare della NATO. Garantendo la sicurezza dell'Europa, l'Alleanza atlantica protegge anche la Confederazione, che è circondata da Stati membri. Se gli Stati Uniti cessano di essere la spina dorsale della prontezza operativa della NATO, anche la Svizzera sarà meno sicura.

Inoltre l'economia elvetica, orientata all'esportazione, è vulnerabile e soffrirebbe dei dazi e delle altre barriere commerciali imposte dal governo statunitense.

Reginold vede però la politica commerciale in particolare come un'opportunità per la Svizzera di aumentare la propria sicurezza.

Come dovrebbe reagire la Svizzera?

Come piccolo attore, dobbiamo innanzitutto guardare a ciò che fanno i grandi. La Confederazione è nota in politica internazionale per non avere una vera e propria strategia di politica estera. Non siamo uno Stato di grandi personalità.

Ma forse la strategia migliore per noi è quella di non averne una e di orientarci in modo diverso a seconda della situazione. I Paesi BRICS lo stanno facendo con successo.

Può farci un esempio?

Gli accordi di libero scambio e il bilateralismo diventeranno sempre più importanti in futuro, anche per la sicurezza. Ora dobbiamo guardare a Paesi e regioni in cui le opportunità non sono ancora visibili. Dobbiamo cercare di prevedere quali Paesi diventeranno importanti in futuro.

Per fare un esempio puramente teorico: forse la Svizzera trarrà vantaggio, a un certo punto, se rafforzerà ora le sue relazioni con il Bangladesh. Potrebbe anche trattarsi di catene di approvvigionamento.

Il Bangladesh ha certamente un ruolo nella nuova Via della Seta e forse questo migliorerà la posizione della Confederazione nei confronti della Cina.

La comprensione della politica estera elvezica è ancora troppo tecnica. Dovrebbe diventare più creativa.