Enrique Tarrio, l'ex leader dei Proud Boys, ha incontrato Donald Trump a Mar-a-Lago. Condannato a 22 anni di carcere per aver orchestrato l'assalto al Capitol del 6 gennaio e poi graziato da Trump, Tarrio ha ringraziato il presidente.

«Ha chiamato me e mia madre mentre eravamo a cena e ci ha detto che era dispiaciuto per quello che Joe Biden aveva fatto» contro chi aveva partecipato al 6 gennaio, ha riferito Tarrio su X. «L'ho ringraziato per avermi restituito la mia vita», ha aggiunto. La Casa Bianca ha confermato il breve scambio fra Tarrio e Trump.