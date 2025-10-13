Trump ha parlato per 68 minuti al Parlamento israeliano, ma ha tralasciato un punto cruciale

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha ricevuto una standing ovation al Parlamento israeliano. In un discorso pieno di pathos, ha dichiarato la fine della guerra in Medio Oriente e si è presentato ancora una volta come l'architetto di una pace storica. Due deputati hanno brevemente provocato una sommossa in aula.

Sven Ziegler Sven Ziegler

Hai fretta? blue News riassume per te Donald Trump ha dichiarato conclusa la guerra contro Hamas davanti al Parlamento israeliano.

Il primo ministro Netanyahu vuole onorarlo con il Premio Israele, il leader dell'opposizione Lapid lo ha ringraziato per la liberazione degli ostaggi.

Due deputati hanno protestato con cartelli durante il discorso e sono stati portati via. Mostra di più

Per la prima volta dopo l'accordo di pace tra Israele e Hamas, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump si è presentato alla Knesset, ossia il Parlamento israeliano.

In un discorso che ha oscillato tra il trionfo e la teatralità, ha dichiarato conclusa la guerra in Medio Oriente e si è presentato come l'architetto di una nuova era.

Inni di lode da Netanyahu e Lapid

«Trump è il più grande amico di Israele» 13.10.2025

Il presidente del Parlamento Amir Ohana ha aperto la sessione con una battuta in direzione del suo ospite: «Non si preoccupi, presidente Trump, questa volta il gobbo funziona perfettamente». Si riferiva all'inconveniente di Trump all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite e ha suscitato ilarità in aula.

Il premier Benjamin Netanyahu ha riempito Trump di superlativi. «È il più grande amico che Israele abbia mai avuto alla Casa Bianca», ha detto e ha annunciato che gli assegnerà il Premio Israele, primo straniero in assoluto a riceverlo. «Avrai anche l'altro premio», ha aggiunto con uno sguardo laterale al Premio Nobel per la Pace.

Anche il leader dell'opposizione Jair Lapid si è unito al coro di elogi. «Abbiamo aspettato questo momento per due anni: avete salvato i nostri figli», ha detto.

Il politico ha ringraziato Trump e l'esercito israeliano per la restituzione degli ostaggi. Rivolgendosi ai manifestanti di tutto il mondo, ha respinto con decisione le accuse di genocidio: «Non c'è stato nessun genocidio. Un Paese democratico è stato attaccato da terroristi».

Trump si presenta come un pacificatore

Di buon umore: il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump. KEYSTONE

L'inquilino della Casa Bianca ha usato il palco per sottolineare il proprio ruolo nella politica globale. «Tutto ciò che faccio nella mia vita è un accordo, e sono bravo a farlo», ha detto. Ha elogiato il suo team, tra cui il segretario di Stato Marco Rubio e l'inviato speciale Steve Witkoff come «i migliori negoziatori del mondo».

Trump si è presentato come un uomo che risolve i conflitti, non li scatena. «Chiunque concluda otto guerre in otto mesi non ama la guerra», ha detto. Il pubblico ha applaudito a gran voce. Il suo messaggio: la pace può essere raggiunta solo attraverso la forza... e lui lo ha dimostrato.

«Martello di mezzanotte»: l'attacco all'Iran come punto di svolta

Trump ha dedicato una parte speciale del suo discorso all'operazione militare statunitense «Midnight Hammer». La notte del 22 giugno, gli Stati Uniti hanno attaccato gli impianti nucleari iraniani. «È stato il nome più appropriato in assoluto, perché è esattamente quello che abbiamo fatto», ha detto Trump.

Ha difeso l'attacco come necessario per non mettere a rischio i negoziati: «Se non avessimo distrutto le strutture nucleari iraniane, una nube oscura aleggerebbe sull'attuale accordo».

Per il presidente, questo colpo è la prova della sua determinazione e un simbolo della forza americana.

Tumulto in aula: due parlamentari protestano

Due deputati protestano 13.10.2025

Nel bel mezzo del suo discorso, Trump è stato improvvisamente interrotto. Due deputati - Ayman Odeh e Ofer Cassif - hanno impugnato cartelli di protesta e gridato in aula. Le forze di sicurezza sono intervenute immediatamente e hanno portato via gli uomini.

Trump ha preso l'incidente con umorismo: «È stato molto efficiente», ha detto dopo l'accaduto. La sala è scoppiata in una risata e il 78enne ha continuato a parlare imperturbato.

L'incidente è stato breve, ma ha dimostrato che le politiche di Trump non sono prive di opposizione nemmeno in Israele.

In prospettiva: Trump vuole rivolgersi alla Russia

«Steve, concentriamoci sull'Ucraina» 13.10.2025

Al termine del suo discorso, Trump ha guardato al futuro. Dopo l'accordo di pace in Medio Oriente, ora vuole rivolgere la sua attenzione alla Russia e alla guerra in Ucraina.

«Sarebbe fantastico concludere un accordo simile con l'Iran. Ma prima dobbiamo occuparci della Russia», ha detto. Al suo inviato Steve Witkoff ha detto: «Se non ti dispiace, concentriamoci sulla Russia. Ce ne occuperemo».

In conclusione, il newyorkese ha riassunto con sicurezza: «Gli Stati Uniti sono ora il Paese più caldo del mondo». Israele rimarrà «forte per sempre» e chiunque attacchi lo Stato ebraico commette «un grande errore».

Queste parole hanno concluso un discorso che è sembrato più da teatrante che uomo di Stato e hanno dimostrato ancora una volta quanto Trump consideri la politica come un palcoscenico.

Di cosa NON ha parlato Trump

È sorprendente ciò di cui il presidente degli Stati Uniti non ha parlato: Trump non ha detto una parola sul contenuto esatto dell'accordo di pace tra Israele e Hamas. È rimasto vago anche sui passi successivi alla consegna degli ostaggi.

Ha invece cambiato più volte argomento, parlando a volte dell'Iran, a volte della Russia. Tuttavia, non ci sono stati dettagli concreti su come garantire il cessate il fuoco e raggiungere una pace duratura.

Eppure è proprio questo che sarebbe di grande interesse. Dopo tutto, Hamas ha confermato solo questa mattina che continuerà la sua lotta senza quartiere contro Israele.

Il discorso di Trump non ha spiegato nemmeno come il nuovo ordine di pace sarà in grado di resistere.