Circa 140 persone o aziende diverse hanno donato almeno un milione di dollari. Keystone

Il comitato inaugurale per l'insediamento del presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha raccolto 239 milioni di dollari, una cifra record, alimentata dal desiderio delle aziende americane di ingraziarsi il presidente.

Keystone-SDA SDA

Il totale è più del doppio del precedente primato di 107 milioni di dollari stabilito sempre dall'Inaugural Committee del tycoon nel 2017. Circa 140 persone o aziende diverse hanno donato almeno un milione di dollari, tra cui società di primaria importanza come JPMorgan Chase, Delta Air Lines e Target.

Molte delle donazioni per l'insediamento di Trump erano state precedentemente annunciate – come un milione di dollari ciascuna da giganti della tecnologia come Meta e Amazon – in parte perché le aziende volevano che fosse ampiamente noto il loro sostegno al ritorno ufficiale al potere di Trump.

Ma il rapporto alla commissione elettorale ha rivelato alcuni nomi non molto pubblicizzati, tra cui diversi amici di Elon Musk, come gli investitori tecnologici John Hering, Ken Howery e Keith Rabois, che hanno donato un milione di dollari ciascuno (mentre né Musk, uno dei principali consiglieri presidenziali, né alcuna delle sue aziende ha versato «oboli").

I tre contributi più consistenti sono arrivati da un produttore di pollame, Pilgrim's, che ha donato 5 milioni di dollari; da un'azienda di criptovalute, Ripple Inc., che ha donato poco meno; e da Warren Stephens, un donatore repubblicano che ha donato 4 milioni di dollari lo stesso giorno, il 2 dicembre, in cui Trump lo ha scelto come ambasciatore in Gran Bretagna.