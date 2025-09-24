Trump ha ragione sulla Svizzera? Ecco il fact checking del discorso all'ONU

Trump davanti all'Assemblea generale dell'ONU Bild: Kay Nietfeld/dpa

Donald Trump ha utilizzato l'Assemblea generale dell'ONU per auto elogiarsi e attaccare. Il presidente degli Stati Uniti ha inveito contro l'Europa, ha parlato del «bellissimo carbone» e ha persino attaccato la Svizzera. Il fact checking mostra che molte delle sue affermazioni non reggono all'esame.

Sven Ziegler

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha parlato all'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York più a lungo del previsto. Il suo discorso è stato un misto di auto-elogi, attacchi alle istituzioni internazionali e affermazioni provocatorie.

blue News passa in rassegna le dichiarazioni più importanti e le classifica.

«In otto mesi ho costruito la più grande economia della storia. L'inflazione è stata sconfitta»

Trump ha aperto il suo discorso con un'auto-elogio: ha creato la «più grande economia del mondo, anzi della storia umana» in tempi record. L'inflazione è stata «sconfitta» sotto la sua guida.

Verifica dei fatti: l'economia statunitense è effettivamente la più grande economia del mondo, ma questo accade da decenni e non solo da quando c'è Trump. Nel 2025 il prodotto interno lordo del Paese ammontava a circa 28'000 miliardi di dollari.

Sebbene si tratti di una cifra record per gli standard storici, parlare della «più grande economia della storia umana» è un'esagerazione. Depurata dall'inflazione, anche altre epoche economiche - come gli Stati Uniti del dopoguerra - sono in vantaggio.

Anche la dichiarazione sull'inflazione è fuorviante. Sebbene l'inflazione sia tornata a un livello normale (circa il 3%) dopo i picchi del 2022, non si può parlare di «sconfitta». I prezzi continuano a crescere, ma in modo meno marcato.

Allo stesso tempo, altri indicatori si stanno deteriorando: il debito pubblico è a livelli record e la Federal Reserve statunitense avverte di rischi strutturali. La presentazione del tycoon ignora queste realtà.

«Sono entrati milioni di migranti illegali - ora il numero è zero»

Trump si è presentato come il difensore del confine meridionale: milioni di migranti illegali erano entrati nel Paese, ma ora non ce ne sono più. Le sue misure avevano ridotto a «zero» il numero di attraversamenti del confine.

Verifica dei fatti: la verità è che nel 2022/23 sono stati registrati numeri record alla frontiera meridionale. Fino a 2,5 milioni di persone hanno tentato di attraversare il confine in quel periodo. Da allora il numero è diminuito, ma mai a zero. Secondo la US Border Patrol, centinaia di migliaia di persone hanno continuato a essere fermate o respinte nel 2025.

L'affermazione è quindi falsa. Anche se i numeri sono diminuiti, gli attraversamenti illegali delle frontiere sono ancora un problema costante negli Stati Uniti.

Inoltre le statistiche non contano solo le persone che rimangono, ma anche quelle che vengono immediatamente rimandate indietro. Il fatto che Trump presenti la situazione come «risolta» contraddice i dati ufficiali.

«Ho messo fine a sette guerre infinite»

Trump si è presentato come un pacificatore: ha affermato di aver posto fine a «sette guerre infinite».

Verifica dei fatti: il repubblicano sta abbellendo i fatti. Sebbene alcuni dei conflitti da lui citati - come quelli in Kashmir o nel Caucaso - siano stati oggetto di colloqui diplomatici, non si può parlare di una fine. I combattimenti in Armenia e Azerbaigian si sono riaccesi anche dopo presunti cessate il fuoco. Molti conflitti continuano anche in Medio Oriente.

È vero che il tycoon ha mediato gli «accordi di Abramo» tra Israele e alcuni Stati arabi durante il suo primo mandato, ma queste iniziative non sono paragonabili alla fine di diverse guerre. Gli osservatori internazionali non gli attribuiscono un ruolo chiave in sette conflitti. Le sue affermazioni esagerano di molto la sua reale influenza.

«Tutti dicono che dovrei ricevere il Premio Nobel per la pace»

Trump ha dichiarato che c'è un consenso generale sul fatto che meriti il Premio Nobel per la pace.

Verifica dei fatti: questa affermazione è molto esagerata. È stato infatti nominato per il Premio Nobel per la pace diverse volte, anche da parlamentari norvegesi e nel 2025 dal Pakistan in seguito al cessate il fuoco nel conflitto del Kashmir. Ma non esiste un ampio sostegno internazionale.

Molti governi reagiscono ripetutamente con scetticismo all'auto-elogio di Trump. I politici europei, in particolare, criticano il suo ruolo nella gestione delle crisi internazionali. L'espressione «tutti dicono» è quindi fuorviante: si tratta di voci isolate, non di un consenso globale.

«Uno Stato di Palestina sarebbe un successo per Hamas: non è possibile»

Nel suo discorso, Trump ha rifiutato categoricamente la creazione di uno Stato palestinese. A suo avviso questo sarebbe un premio per l'organizzazione terroristica Hamas.

Verifica dei fatti: la sua dichiarazione è una posizione politica, non un fatto verificabile. La maggioranza degli Stati membri delle Nazioni Unite continua a essere favorevole alla soluzione dei due Stati. Anche l'Unione Europea e numerosi Stati arabi sottolineano che uno Stato palestinese separato potrebbe contribuire alla pace nel lungo periodo.

Collegando lo Stato palestinese direttamente ad Hamas, Trump distorce la realtà. Molti palestinesi e attori internazionali vedono uno Stato come un'opportunità per dare più peso alle forze politiche moderate. La sua presentazione ignora queste differenziazioni.

«Le parole vuote non mettono fine alle guerre. Solo l'azione le fa finire»

Trump ha definito la diplomazia inutile e ha attaccato direttamente le Nazioni Unite.

Verifica dei fatti: la sua affermazione contiene un fondo di verità. Le parole da sole non mettono fine alle guerre, ma gli esempi storici dimostrano che gli accordi diplomatici sono fondamentali.

La pace in Bosnia è stata negoziata a Dayton nel 1995, il conflitto in Irlanda del Nord è stato risolto nel 1998 con l'Accordo del Venerdì Santo. In entrambi i casi, la diplomazia è stata la chiave.

L'affermazione di Trump secondo cui «solo l'azione» pone fine alle guerre è quindi unilaterale. L'azione militare o politica è necessaria, ma senza accordi e negoziati i cessate il fuoco raramente durano. La diplomazia non è quindi vuota, ma essenziale.

«L'Europa finanzia la guerra di Putin perché continua a importare gas dalla Russia»

L'Europa, in questo caso la Presidente della Commissione Von der Leyen, non ne è uscita bene. Mindaugas Kulbis/AP/dpa

Trump ha criticato aspramente l'Europa e ha accusato gli Stati dell'UE di co-finanziare la guerra della Russia in Ucraina attraverso le importazioni di energia.

Verifica dei fatti: Trump non ha del tutto torto. Prima della guerra, oltre il 40% delle importazioni di gas dell'UE proveniva dalla Russia. Dal 2022 gli Stati dell'UE hanno ridotto massicciamente la loro dipendenza, portandola a meno del 15%.

Ciononostante nel 2025, miliardi di euro affluiranno ancora in Russia, soprattutto attraverso le importazioni di gas naturale liquefatto (GNL).

Il presidente sottovaluta gli enormi sforzi compiuti dall'Europa per ridurre questa dipendenza. I terminali GNL sono stati costruiti a velocità record e sono intervenuti fornitori alternativi come la Norvegia e gli Stati Uniti. Che l'Europa continui ad acquistare gas è vero, che «non faccia nulla» è falso.

«Questa guerra non sarebbe mai avvenuta se fossi rimasto presidente»

Trump ha affermato che l'attacco della Russia all'Ucraina non sarebbe mai avvenuto sotto la sua guida.

Verifica dei fatti: si tratta di un'affermazione non verificabile e di pura speculazione. Alcuni osservatori ritengono possibile che i calcoli di Putin sarebbero andati diversamente se Trump fosse rimasto in carica, soprattutto a causa della sua posizione critica nei confronti della NATO.

Altri esperti, come John Bolton, suo ex consigliere per la sicurezza, non sono d'accordo: l'aggressione di Putin era pianificata a lungo termine e non avrebbe potuto essere fermata da Trump.

Una cosa è certa: la guerra è iniziata nel 2022 sotto Biden. Se Trump avrebbe potuto evitarla rimane un'ipotesi. La sua affermazione non è suffragata da prove.

«A Londra è stata introdotta la sharia: è colpa del terribile sindaco»

Trump ha attaccato frontalmente il sindaco di Londra Sadiq Khan e ha affermato che a Londra è stata introdotta la sharia.

Verifica dei fatti: questo è semplicemente sbagliato. Londra è governata secondo la legge britannica, non secondo la legge islamica. Nel Regno Unito esistono consigli privati della Sharia che formulano raccomandazioni nelle controversie familiari, ma senza valore legale ufficiale. Non esistono leggi della Sharia nel sistema giuridico britannico.

Reuters e altri fact-checkers hanno classificato tali affermazioni come fake news per anni. La dichiarazione di Trump alimenta il risentimento anti-musulmano, ma non ha alcun fondamento nella realtà.

«In Svizzera il 72% dei detenuti sono stranieri»

Trump ha citato la Svizzera come esempio di politica migratoria fallimentare e ha fatto riferimento alla popolazione carceraria del Paese.

Verifica dei fatti: la cifra è sostanzialmente corretta. Secondo l'Ufficio federale di statistica, la percentuale di detenuti senza passaporto svizzero è di circa il 72%.

Ma questa statistica comprende tutte le persone prive di cittadinanza svizzera, dai richiedenti asilo e dalle persone ammesse temporaneamente ai cittadini dell'UE residenti in Svizzera.

È importante notare che sono inclusi anche i detenuti in attesa di giudizio e le persone in detenzione preventiva. Il dato elevato si spiega anche con fattori quali il rischio di fuga o la mancanza di legami sociali in Svizzera, che si presume siano più comuni tra i cittadini non svizzeri. Il dato è corretto, ma fuorviante senza contesto.

«Il cambiamento climatico è la più grande truffa della storia. L'Accordo di Parigi è una truffa»

Trump ha negato il cambiamento climatico causato dall'uomo e ha definito l'Accordo di Parigi una «truffa».

Verifica dei fatti: i dati sono chiari, il 2023 è stato l'anno più caldo dall'inizio delle registrazioni, con una temperatura media di quasi 1,5 gradi superiore ai livelli preindustriali.

Oltre il 97% degli scienziati del clima considera l'uomo la causa principale. Il riscaldamento globale non è un'invenzione, è scientificamente provato.

L'Accordo di Parigi del 2015 è un accordo ratificato a livello internazionale e sostenuto da quasi tutti i Paesi del mondo. L'obiettivo è quello di limitare il riscaldamento globale al di sotto dei 2 gradi. Non si può parlare di «truffa»: è il più importante strumento multilaterale sul clima.

«Abbiamo un carbone pulito e bello. Possiamo rifornire il mondo»

Alla fine del suo discorso, Trump si è concentrato sui combustibili fossili, elogiando in particolare il carbone.

Verifica dei fatti: il carbone è ancora un'importante fonte di energia. Entro il 2025 coprirà circa il 25% del fabbisogno energetico mondiale, ma non si può dire che sia «pulito».

Anche con i moderni filtri, il carbone è il combustibile fossile con le maggiori emissioni. La sua combustione è una delle principali cause del cambiamento climatico.

La maggior parte dei Paesi industrializzati si sta concentrando sull'espansione delle energie rinnovabili. L'energia solare ed eolica sono oggi le fonti energetiche più economiche. La dichiarazione di Trump contraddice quindi la tendenza globale e ignora gli enormi costi ecologici del carbone.

Il presidente americano non ha usato il palco dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite per costruire ponti, ma per celebrare i propri risultati e attaccare i critici.

Molte delle sue dichiarazioni sono state esagerate, unilaterali o semplicemente false: dallo spettro dell'inflazione, presumibilmente «sconfitto», agli «zero migranti» al confine meridionale, fino alle affermazioni fittizie sulla sharia a Londra.

Persino fatti scientificamente provati, come il cambiamento climatico, sono stati da lui trasformati in fatti opposti.