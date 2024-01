L'ex presidente Usa Donald Trump Keystone

«Nikki Haley è alleata con i comunisti e gli estremisti di sinistra». Lo ha detto Donald Trump ad un comizio a Laconia, in New Hampshire, alla vigilia delle primarie nello Stato.

«Le persone che supportano Nikky so pro-Cina, pro-Biden. Lei vuole alzare l'età pensionabile e tassare i lavoratori», ha attaccato il tycoon durante il comizio.

Si tratta dell'ennesimo affondo di Trump alla sua rivale repubblicana. Agli elettori ha detto: «Con il vostro voto manderete a casa Biden il corrotto». Il comizio è stato più volte interrotto da un gruppo di manifestanti.

La protesta è durata pochi minuti ma non succedeva da tempo che il tycoon fosse costretto a fermarsi durante uno dei suoi discorsi. L'ex presidente Usa ha sminuito la protesta definendola «un buon segno».

Se eletto Trump libererà i condannati per l'assalto al Capitol

«Il partito repubblicano è sempre più unito attorno a me per sconfiggere Biden», ha aggiunto Trump, a poche ore dalle primarie nello Stato, presentando sul palco gli ex rivali interni Vivek Ramaswamy, il senatore Tim Scott e il governatore del North Dakota Doug Burnum.

Nel suo discorso Trump ha inoltre promesso ai suoi sostenitori in New Hampshire che se sarà rieletto presidente farà scarcerare gli insurrezionalisti di Capitol Hill.

Durante il suo ultimo comizio prima delle primarie a Laconia qualcuno nella folla ha urlato al tycoon: «Libera quelli del 6 gennaio» e lui ha risposto: «Lo farò».

L'assalto al Congresso del 6 gennaio 2021 è stata una delle giornate più buie della democrazia americana e il tycoon è incriminato per aver sobillato la protesta.

DeSantis nello staff di Trump?

Dal canto suo, Ron DeSantis potrebbe avere un ruolo nell'amministrazione Trump in caso di vittoria dell'ex presidente: lo ha ipotizzato Donald Trump Jr, il figlio maggiore del tycoon, parlando con i giornalisti in una pausa della campagna in New Hampshire.

«Penso che mio padre abbia lasciato quella porta aperta», ha detto don Jr. «Sono primarie. Queste cose sono dure. Ma penso che ieri (DeSantis, ndr.) sia stato piuttosto magnanimo, e penso che mio padre lo abbia ricambiato», ha aggiunto.

Quanto all'ultima candidata rimasta in corsa, Nikki Haley, Trump Jr. è stato netto, sostenendo che dovrebbe abbandonare le primarie anche se vincesse oggi in New Hampshire: «non c'è una strada oltre».

SDA