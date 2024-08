La vicepresidente Kamala Harris e l'ex presidente USA Donald Trump Keystone

Kamala Harris è una «falsa» che vuole trasformare l'America in un «Paese comunista, ha detto Donald Trump in un comizio a Pennsylvania. «Gli americani meritano di meglio» di Trump, ha risposto Kamala Harris.

SDA

Harris «è la candidata di più estrema sinistra della storia. E' una radicale: vuole aumentare le tasse e spingere il paese alla bancarotta», secondo Trump.

I media «hanno trasformato» la Harris, «un po' come Houdini. Con me abbiamo realizzato il confine» con il Messico «più sicuro della storia», ha aggiunto, attaccando i democratici definiti come delle «cattive persone, che ingannano anche al voto».

«Dobbiamo vincere queste elezioni: ci libereremo di questi pazzi» che sono al potere, ha aggiunto il tycoon. «Potete immaginarvi Kamala avere a che far con Xi Jinping? Con me non ci sarebbe stata la guerra in Ucraina e non ci sarebbe stata l'inflazione».

«Questo pomeriggio abbiamo sentito Trump ed è sempre lo stesso vecchio spettacolo di divisione e mancanza di rispetto»: gli americani hanno bisogno di «un leader che dice la verità, che non risponde con ostilità e rabbia ai fatti e che capisce che le differenze non ci dividono», ha affermato la Harris.

«Siamo di fronte a una scelta fra due visioni diverse per il paese. Una guarda al futuro, l'altra al passato. E noi ci battiamo per il futuro. Ma ci sono coloro che cercano di portarci indietro: avete visto al loro agenda, si chiama Project 2025 ed eliminerebbe il dipartimento dell'istruzione. Noi però non torneremo indietro», ha messo in evidenza la vicepresidente Usa.

«Le elezioni sono fra 97 giorni. Quando ci organizziamo si muovono le montagne e facciamo la storia», ha aggiunto Harris rivolgendosi alla Sigma Gamma Ro Sorority inc.

SDA