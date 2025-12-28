  1. Clienti privati
Guerra in Ucraina Trump: «Ho avuto una telefonata costruttiva con Putin»

SDA

28.12.2025 - 18:24

Prima la telefonata con Putin, poi l'incontro con Zelensky. (Foto d'archivio)
Keystone

«Ho appena avuto una telefonata costruttiva con Vladimir Putin». Lo ha detto Donald Trump sul suo social Truth poco prima di incontrare Volodymyr Zelensky in Florida.

Keystone-SDA

28.12.2025, 18:29

L'incontro con il leader ucraino «si terrà nella principale sala da pranzo di Mar-a-Lago», ha aggiunto il presidente statunitense.

Anche il portavoce del presidente russo Dmitri Peskov ha confermato la telefonata tra i due leader. Lo riportano le agenzia russe. «Sì, hanno terminato la conversazione da poco», ha dichiarato Peskov a Interfax. Il consigliere presidenziale russo Yurij Ushakov informerà sui risultati della loro chiamata, ha aggiunto.

Oltre al processo di pace in Ucraina, anche la situazione in Medio Oriente è stata oggetto di discussione, scrive la Tass. «Come riportato dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump, il colloquio tra i leader russo e americano ha avuto luogo prima del suo incontro con Volodymyr Zelensky», aggiunge.

L'ultima telefonata tra i due presidenti risale al 16 ottobre alla vigilia di un precedente incontro fra il tycoon e Zelensky.

