Guerra in UcrainaTrump: «Ho avuto una telefonata costruttiva con Putin»
SDA
28.12.2025 - 18:24
«Ho appena avuto una telefonata costruttiva con Vladimir Putin». Lo ha detto Donald Trump sul suo social Truth poco prima di incontrare Volodymyr Zelensky in Florida.
Keystone-SDA
28.12.2025, 18:24
28.12.2025, 18:29
L'incontro con il leader ucraino «si terrà nella principale sala da pranzo di Mar-a-Lago», ha aggiunto il presidente statunitense.
Anche il portavoce del presidente russo Dmitri Peskov ha confermato la telefonata tra i due leader. Lo riportano le agenzia russe. «Sì, hanno terminato la conversazione da poco», ha dichiarato Peskov a Interfax. Il consigliere presidenziale russo Yurij Ushakov informerà sui risultati della loro chiamata, ha aggiunto.
Oltre al processo di pace in Ucraina, anche la situazione in Medio Oriente è stata oggetto di discussione, scrive la Tass. «Come riportato dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump, il colloquio tra i leader russo e americano ha avuto luogo prima del suo incontro con Volodymyr Zelensky», aggiunge.
L'ultima telefonata tra i due presidenti risale al 16 ottobre alla vigilia di un precedente incontro fra il tycoon e Zelensky.