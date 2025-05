Il presidente degli Stati Uniti Dionald Trump Keystone

«I colloqui con Russia e Ucraina proseguono. Gli Stati Uniti chiedono, idealmente, un cessate il fuoco incondizionato di 30 giorni». Lo ha scritto ieri Donald Trump su Truth.

«Si spera – ha aggiunto – che una tregua accettabile ed entrambi i Paesi sia rispettata e, se non lo sarà, gli Stati Uniti e i loro partner imporranno ulteriori sanzioni».

«Come presidente, mi impegnerò a garantire la pace tra Russia e Ucraina, insieme agli europei, e sarà una pace duratura! Questo cessate il fuoco deve in ultima analisi portare a un accordo di pace. Tutto ciò può essere fatto molto rapidamente!», ha sottolineato il presidente degli Stati Uniti.

Da parte sua il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato che l'Ucraina è «pronta» a condurre «tutti i formati di negoziati» con Mosca per trovare una soluzione al conflitto scatenato dall'invasione russa.

Una telefonata Trump-Zelensky

«Ma affinché ciò accada, la Russia deve dimostrare di voler seriamente porre fine alla guerra, a partire da un cessate il fuoco completo e incondizionato», ha proseguito il presidente ucraino in un messaggio pubblicato sui social media.

Precedentemente – sempre ieri – c'era stata una telefonata tra Donald Trump e Zelensky che, secondo quanto riferito da un un alto funzionario presidenziale ucraino all'agenzia Afp, è andata «molto bene».

La conversazione, tenuta in inglese, è durata circa venti minuti e ha avuto come argomenti principali «la diplomazia e il cessate il fuoco» che Washington e Kiev stanno cercando di instaurare in prima linea contro l'esercito russo, aveva dichiarato.

Secondo la fonte, i due leader hanno discusso anche dell'accordo sui minerali ratificato ieri dal parlamento ucraino.