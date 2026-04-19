ConflittiTrump: «I miei negoziatori vanno a Islamabad, domani le trattative»
SDA
19.4.2026 - 14:30
I negoziatori americani «stanno andando a Islamabad, in Pakistan. Saranno lì domani per le trattative». Lo annuncia Donald Trump sul suo social Truth.
Keystone-SDA
19.04.2026, 14:30
19.04.2026, 14:32
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«Stiamo offrendo un accordo molto equo e ragionevole; spero che lo accettino. Se non lo faranno, distruggeremo ogni singola centrale elettrica e ogni singolo ponte in Iran», prosegue il presidente degli Stati Uniti.