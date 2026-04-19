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Conflitti Trump: «I miei negoziatori vanno a Islamabad, domani le trattative»

SDA

19.4.2026 - 14:30

Il presidente degli Stati Uniti annuncia nuove trattative con l'Iran
Il presidente degli Stati Uniti annuncia nuove trattative con l'Iran
Keystone

I negoziatori americani «stanno andando a Islamabad, in Pakistan. Saranno lì domani per le trattative». Lo annuncia Donald Trump sul suo social Truth.

Keystone-SDA

19.04.2026, 14:30

19.04.2026, 14:32

«Stiamo offrendo un accordo molto equo e ragionevole; spero che lo accettino. Se non lo faranno, distruggeremo ogni singola centrale elettrica e ogni singolo ponte in Iran», prosegue il presidente degli Stati Uniti.

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