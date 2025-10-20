  1. Clienti privati
Medio Oriente Trump: «Il cessate il fuoco a Gaza è ancora in vigore»

SDA

20.10.2025 - 09:30

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump a bordo dell'Air Force One
Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump a bordo dell'Air Force One
Keystone

Per il presidente degli Stati Uniti Donald Trump il cessate il fuoco a Gaza è «ancora in vigore».

Keystone-SDA

20.10.2025, 09:30

20.10.2025, 09:38

Parlando con i giornalisti a bordo dell'Air Force One di ritorno da Mar-a-Lago il presidente americano ha detto che Hamas si è dimostrato «piuttosto turbolento» ma ritiene anche che «la leadership» del gruppo militante «non sia coinvolta».

Da parte sua il vice presidente JD Vance, che dovrebbe andare in Israele domani, ha detto che il mantenimento della tregua a Gaza «sarà complicato». «Ci saranno momenti in cui Hamas aprirà il fuoco su Israele. Israele dovrà rispondere, ovviamente», ha aggiunto.

«Pensiamo, comunque, che siano le migliori possibilità di una pace sostenibile, ma ci saranno alti e bassi e dovremo monitorare la situazione», ha sottolineato.

