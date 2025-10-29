  1. Clienti privati
Medio Oriente Trump ne è convinto: «Il cessate il fuoco a Gaza non è a rischio»

SDA

29.10.2025 - 07:01

Il presidente statunitense Donald Trump
Il presidente statunitense Donald Trump
Keystone

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha affermato che «nulla» metterà a repentaglio il cessate il fuoco a Gaza, ma ha aggiunto che Israele «dovrebbe reagire» se i suoi soldati venissero uccisi.

Keystone-SDA

29.10.2025, 07:01

29.10.2025, 08:19

La protezione civile di Gaza ha dichiarato che Israele ha effettuato attacchi aerei ieri nonostante il cessate il fuoco in corso, dopo che l'esercito israeliano ha accusato Hamas di aver attaccato le sue truppe e violato la tregua mediata dagli Stati Uniti. «Hanno ucciso un soldato israeliano. Quindi gli israeliani hanno reagito. E dovevano reagire», ha detto Trump ai giornalisti sull'Air Force One.

Intanto è di almeno 65 morti il bilancio dei bombardamenti israeliani ripresi ieri sulla Striscia di Gaza, secondo fonti mediche locali citate dai media arabi.

