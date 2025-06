08h55

Il giorno dopo che il presidente Donald Trump ha dichiarato che il programma nucleare iraniano era stato «completamente e totalmente annientato» dalle bombe americane anti-bunker e da una raffica di missili, lo stato effettivo del programma sembrava molto più confuso, con alti funzionari che ammettono di non conoscere il destino delle riserve di uranio iraniano arricchito ad un livello vicino a quello necessario per una bomba. Riserve che gli iraniani potrebbero aver messo in salvo in tempo.

I dubbi rimbalzano sui media USA.

Lo stesso vicepresidente J.D. Vance ad Abc, riferendosi ad una quantità di uranio sufficiente a produrre nove o dieci armi atomiche ha detto: «Lavoreremo nelle prossime settimane per assicurarci di fare qualcosa con quel combustibile e questo è uno degli argomenti su cui parleremo con gli iraniani».

Ciononostante, ha sostenuto che il potenziale del paese per trasformare quel combustibile in armi è stato sostanzialmente ridimensionato perché non ha più le attrezzature per trasformarlo in armi operative.

Nel briefing con i giornalisti, il Segretario alla Difesa Pete Hegseth e il capo di stato maggiore congiunto, Dan Caine, hanno evitato le affermazioni massimaliste di Trump sul successo dell'operazione.

E hanno affermato che una valutazione iniziale dei danni subiti in battaglia in tutti e tre i siti colpiti dai bombardieri B-2 dell'Aeronautica Militare e dai missili Tomahawk della Marina ha mostrato «gravi danni e distruzione».

Ma gli esperti dicono che serviranno settimane per capire quanto l'attacco sia stato devastante ed efficace.