Ecco com'è andato il salvataggio del pilota del caccia USA abbattuto in Iran

I media statali iraniani hanno pubblicato immagini di rottami carbonizzati di diversi aerei statunitensi in una zona desertica. IMAGO/Anadolu Agency

«Abbiamo salvato il membro dell'equipaggio/ufficiale dell'F-15, gravemente ferito e davvero coraggioso, dalle profondità delle montagne dell'Iran. L'esercito iraniano lo stava cercando con insistenza, in gran numero, e si stava avvicinando. È un colonnello molto rispettato»: così il Donald Trump sul suo social Truth.

Keystone-SDA SDA

Donald J. Trump Truth Social 04:05.26 12:08 AM EST



FROM PRESIDENT DONALD J. TRUMP



WE GOT HIM! My fellow Americans, over the past several hours, the United States Military pulled off one of the most daring Search and Rescue Operations in U.S. History, for one of our incredible… — Commentary Donald J. Trump Posts From Truth Social (@TrumpDailyPosts) April 5, 2026

Il presidente statunitense ha anche annunciato che terrà una conferenza stampa sull'operazione di soccorso e recupero del pilota che era disperso in Iran domani alle 13 (le 19 in Svizzera).

Una fonte israeliana ha intanto riferito a «Iran International», media d'opposizione basato a Londra, che due unità di commando israeliane, Shaldag e Sayeret Matkal, hanno partecipato all'operazione di salvataggio del pilota americano che era disperso in Iran. Secondo la fonte, la missione è durata circa 36 ore.

La fonte israeliana ha anche affermato che un elicottero statunitense è stato attaccato durante l'operazione, ma è riuscito a rientrare sano e salvo alla base.

Depistaggio della CIA

Uno «stratagemma» attuato della CIA ha contribuito a permettere alle forze USA di rintracciare e recuperare in vita il pilota disperso in Iran dopo l'abbattimento del suo caccia F-15: lo riporta Nbc News citando un alto funzionario dell'amministrazione Trump.

Secondo tale fonte, la CIA ha infatti avviato una «campagna di depistaggio», consistente nel diffondere in Iran la notizia che l'aviatore fosse già stato trovato vivo dagli USA e che fosse in corso un trasferimento via terra per farlo uscire dall'Iran.

«Mentre tra gli iraniani regnava l'incertezza su ciò che stesse accadendo, l'Agenzia ha utilizzato le sue capacità uniche e sofisticate per cercarlo e trovarlo», ha spiegato il funzionario consultato.

La fonte ha aggiunto che il pilota era rimasto nascosto «in un luogo remoto di montagna», e che, una volta individuata la sua posizione esatta, la Cia ha «immediatamente informato il Dipartimento della Difesa e la Casa Bianca», che poi ha dato via libera al blitz per andarlo a prendere.

The second U.S. airman of the downed F-15 jet was rescued by American forces a few hours ago after spending nearly 48 hours on the ground in Iran without getting captured.



There will be movies made about this operation…



🇺🇸 pic.twitter.com/iwLm1ScyF3 — Visegrád 24 (@visegrad24) April 5, 2026

Teheran: «Distrutti 2 aerei e 2 elicotteri USA»

Le forze armate iraniane hanno invece dichiarato che l'operazione statunitense per il recupero del pilota disperso avrebbe avuto come obiettivo un aeroporto abbandonato nella provincia di Isfahan, nel sud del Paese.

«La cosiddetta operazione di salvataggio dell'esercito statunitense, pianificata come una missione di inganno e fuga in un aeroporto abbandonato nel sud di Isfahan con il pretesto di recuperare il pilota di un velivolo abbattuto, è stata completamente sventata», ha affermato Ebrahim Zolfaghari, portavoce del comando centrale delle forze armate, Khatam Al-Anbiya.

Il portavoce ha inoltre riferito che nel corso dell'operazione sarebbero stati distrutti «due aerei da trasporto militare C-130 e due elicotteri Black Hawk».