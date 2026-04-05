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Guerra in Medio Oriente Ecco com'è andato il salvataggio del pilota del caccia USA abbattuto in Iran

SDA

5.4.2026 - 15:24

I media statali iraniani hanno pubblicato immagini di rottami carbonizzati di diversi aerei statunitensi in una zona desertica.
I media statali iraniani hanno pubblicato immagini di rottami carbonizzati di diversi aerei statunitensi in una zona desertica.
IMAGO/Anadolu Agency

«Abbiamo salvato il membro dell'equipaggio/ufficiale dell'F-15, gravemente ferito e davvero coraggioso, dalle profondità delle montagne dell'Iran. L'esercito iraniano lo stava cercando con insistenza, in gran numero, e si stava avvicinando. È un colonnello molto rispettato»: così il Donald Trump sul suo social Truth.

Keystone-SDA

05.04.2026, 15:24

05.04.2026, 15:38

Il presidente statunitense ha anche annunciato che terrà una conferenza stampa sull'operazione di soccorso e recupero del pilota che era disperso in Iran domani alle 13 (le 19 in Svizzera).

Una fonte israeliana ha intanto riferito a «Iran International», media d'opposizione basato a Londra, che due unità di commando israeliane, Shaldag e Sayeret Matkal, hanno partecipato all'operazione di salvataggio del pilota americano che era disperso in Iran. Secondo la fonte, la missione è durata circa 36 ore.

La fonte israeliana ha anche affermato che un elicottero statunitense è stato attaccato durante l'operazione, ma è riuscito a rientrare sano e salvo alla base.

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Depistaggio della CIA

Uno «stratagemma» attuato della CIA ha contribuito a permettere alle forze USA di rintracciare e recuperare in vita il pilota disperso in Iran dopo l'abbattimento del suo caccia F-15: lo riporta Nbc News citando un alto funzionario dell'amministrazione Trump.

Secondo tale fonte, la CIA ha infatti avviato una «campagna di depistaggio», consistente nel diffondere in Iran la notizia che l'aviatore fosse già stato trovato vivo dagli USA e che fosse in corso un trasferimento via terra per farlo uscire dall'Iran.

«Mentre tra gli iraniani regnava l'incertezza su ciò che stesse accadendo, l'Agenzia ha utilizzato le sue capacità uniche e sofisticate per cercarlo e trovarlo», ha spiegato il funzionario consultato.

La fonte ha aggiunto che il pilota era rimasto nascosto «in un luogo remoto di montagna», e che, una volta individuata la sua posizione esatta, la Cia ha «immediatamente informato il Dipartimento della Difesa e la Casa Bianca», che poi ha dato via libera al blitz per andarlo a prendere.

Teheran: «Distrutti 2 aerei e 2 elicotteri USA»

Le forze armate iraniane hanno invece dichiarato che l'operazione statunitense per il recupero del pilota disperso avrebbe avuto come obiettivo un aeroporto abbandonato nella provincia di Isfahan, nel sud del Paese.

«La cosiddetta operazione di salvataggio dell'esercito statunitense, pianificata come una missione di inganno e fuga in un aeroporto abbandonato nel sud di Isfahan con il pretesto di recuperare il pilota di un velivolo abbattuto, è stata completamente sventata», ha affermato Ebrahim Zolfaghari, portavoce del comando centrale delle forze armate, Khatam Al-Anbiya.

Il portavoce ha inoltre riferito che nel corso dell'operazione sarebbero stati distrutti «due aerei da trasporto militare C-130 e due elicotteri Black Hawk».

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