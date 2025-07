Trump contro tutti: dazi del 50% al Brasile. Keystone

Donald Trump ha firmato una misura per imporre dazi del 50% sui prodotti del Brasile. Lo riferisce la Casa Bianca in una nota.

Keystone-SDA SDA

Il presidente americano ha firmato un ordine esecutivo per imporre dazi del 40% sul Brasile, portando l'importo totale al 50%, «per far fronte alle recenti politiche, pratiche e azioni del governo brasiliano che costituiscono una minaccia insolita e straordinaria per la sicurezza nazionale, la politica estera e l'economia degli Stati Uniti», si legge nella nota della Casa Bianca.

Nella nota si cita in particolare il processo nei confronti dell'ex presidente Jair Bolsonaro e di migliaia di suoi sostenitori da parte del governo brasiliano. «Costituiscono gravi violazioni dei diritti umani che hanno minato lo stato di diritto in Brasile», attacca la Casa Bianca.