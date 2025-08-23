Stati UnitiTrump: «Imporremo dazi sui mobili importati dall'estero»
SDA
23.8.2025 - 11:35
Il presidente americano Donald Trump prospetta l'introduzione di dazi sui mobili importati negli Stati Uniti.
Keystone-SDA
«Sono lieto di annunciare che stiamo conducendo un'importante indagine tariffaria sui mobili in arrivo negli Stati Uniti. Entro i prossimi 50 giorni l'indagine sarà completata e i mobili provenienti da altri paesi e destinati agli Stati Uniti saranno soggetti a dazi doganali a un'aliquota ancora da definire», afferma il presidente sulla sua rete sociale Truth.