L'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump scende dall'aereo che lo ha portato a Washington per l'udienza preliminare. EPA

Donald Trump è tornato in un'aula di tribunale in occasione dell'udienza preliminare sulla sua terza incriminazione. L'ex inquilino della Casa Bianca si è dichiarato non colpevole dei quattro capi di accusa mossi nei suoi confronti per l'assalto a Capitol Hill del 6 gennaio e per il tentativo di sovvertire il risultato delle elezioni del 2020.

Entrando nell'aula a Washington per l'udienza preliminare sulla sua terza incriminazione, Donald Trump non ha neanche guardato il procuratore speciale Jack Smith. Poi è arrivato anche il magistrato Moxila Upadhyaya per presiedere all'udienza e quindi l'ex presidente ha potuto giurare.

Trump ha in seguito risposto ad alcune domande di base. L'ex presidente ha confermato il suo nome, la sua età e ha risposto «no» alle domande sull'assunzione di medicinali o stupefacenti, come riportano i media americani.

L'ex inquilino della Casa Bianca si è infine dichiarato non colpevole dei quattro capi di accusa mossi nei suoi confronti per l'assalto a Capitol Hill del 6 gennaio e per il tentativo di sovvertire il risultato delle elezioni del 2020. Lo riporta l'ageniza Bloomberg, secondo il quale Trump è apparso davanti a Upadhyaya, ma il suo caso andando avanti è stato assegnato al giudice Tanya Chutkan.

La prossima udienza è stata fissata per il 28 agosto. All'ex presidente USA è stato imposto di non discutere con nessuno che potrebbe essere considerato un testimone dei fatti relativi al caso.

ATS / sam