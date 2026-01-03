  1. Clienti privati
Operazione «absolute resolve» Trump sulla cattura di Maduro: «Un assalto spettacolare, gestiremo il Venezuela»

SDA

3.1.2026 - 18:57

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump durante la conferenza stampa a Mar-a-Lago
Keystone

L'attacco Usa in Venezuela è stato un «assalto spettacolare mai visto dalla seconda guerra mondiale», condotto «nei cieli, via terra e via mare»: lo ha detto il presidente statunitense Donald Trump tenendo una conferenza stampa a Mar-a-Lago.

Trump ha paragonato il blitz alle operazioni contro Soleimani, al Bagdhadi e gli impianti nucleari iraniani.

«Nessun militare Usa ucciso e nessun pezzo di equipaggiamento perso» nell'operazione in Venezuela, ha confermato Trump, aggiungendo: «Gestiremo il Paese fino a quando potremo farlo», in attesa di una transizione «sicura».

Gli Stati Uniti sono «pronti a lanciare un secondo attacco più importante, se necessario», ha poi puntualizzato.

Gli USA come intendono gestire il Venezuela?

Rispondendo ai reporter che gli chiedevano come intende gestire il Venezuela dopo la cattura di Maduro, Trump ha detto che «Stiamo designando delle persone, vi faremo sapere chi sono».

Marco Rubio, ha aggiunto, sta lavorando per gestire la situazione con il vicepresidente del Venezuela.

Maria Corina Machado non ha il sostegno o il rispetto per guidare il Venezuela, ha dichiarato Trump, dicendo di non aver avuto contatti con Machado.

«Sarebbe dura» per Machado essere leader: «non ha il sostegno o il rispetto all'interno del paese», ha messo in evidenza Trump.

Operazione «absolute resolve», risolutezza assoluta

Il gen. Dan Caine, capo dello stato maggiore congiunto Usa, ha detto che la missione militare in Venezuela è stata lanciata su richiesta del dipartimento di giustizia e ha rivelato che l'operazione è stata denominata «absolute resolve», ossia risolutezza assoluta.

L'operazione ha coinvolto più di 150 velivoli, ha detto Dan Caine in una conferenza stampa a Mar-a-Lago, parlando dopo il capo del Pentagono e il presidente.

Caine ha detto che un altro gruppo di elicotteri è stato chiamato per estrarre Maduro e sua moglie, e ha dovuto affrontare il fuoco nemico lungo il percorso. Ha spiegato che l'intera operazione è durata circa due ore e 20 minuti. Il generale ha riferito che gli aerei da guerra statunitensi hanno smantellato le difese aeree venezuelane in modo che gli elicotteri militari americani potessero entrare a Caracas.

«Uno dei nostri velivoli è stato colpito, ma è rimasto in grado di volare», ha detto. Caine ha aggiunto che il membro dell'equipaggio più giovane aveva 20 anni, il più anziano 49, e la forza militare era seguita da una «forza di estrazione» incaricata di recuperare Maduro.

Operazione spettacolare a Caracas, Trump attacca il Venezuela e cattura Maduro

Operazione spettacolare a Caracas, Trump attacca il Venezuela e cattura Maduro

Dopo settimane di tensioni, nella notte gli Stati Uniti hanno attaccato il Venezuela sferrando un raid areo sulla capitale Caracas, culminato con la cattura di Maduro che, insieme alla moglie, «sono stati portati fuori dal Paese».

03.01.2026

