Stati UnitiTrump in difficoltà nei sondaggi, il 62% degli americani lo boccia
SDA
3.5.2026 - 14:30
A sei mesi dalle elezioni di metà mandato, Donald Trump è in difficoltà nei sondaggi. Secondo le rilevazioni di Washington Post-Abc-Ipsos, il 66% degli americani non approva la sua gestione dell'Iran, contro un 33% che invece lo promuove.
Keystone-SDA
03.05.2026, 14:30
03.05.2026, 14:38
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Sull'economia, solo il 34% degli interpellati lo promuove, in calo di sette punti. Sull'inflazione può contare solo sul 27% di consensi e sulla gestione del costo della vita sul 23%, a fronte di un 76% che lo boccia.
In generale, il tasso di approvazione del presidente è al 37% rispetto al 39% di febbraio, con il tasso di disapprovazione al 62%, il livello più alto dei suoi due mandati.