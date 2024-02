Donald Trump è in vantaggio su Joe Biden in alcuni sondaggi elettorali. Tuttavia, nella corsa alla Casa Bianca ci sono due gruppi che potrebbero creare problemi allo sfidante: le donne e gli indipendenti.

L'ex presidente Donald Trump con l'amministratrice delegata e presidente di Concerned Women of America, Penny Young Nance, dopo aver parlato al vertice di Concerned Women for America a Capital Hilton, venerdì 15 settembre 2023, a Washington. AP

Hai fretta? blue News riassume per te Nonostante l'economia statunitense sia in forte espansione, il presidente Joe Biden è dietro a Donald Trump negli ultimi sondaggi elettorali di CNN e NBC News.

NBC News sottolinea la tendenza al ribasso per il presidente in carica, i cui pessimi indici di gradimento sono di cattivo auspicio.

Solo il 23% degli intervistati ritiene che Biden sia mentalmente e fisicamente adatto alla carica di presidente.

Un sondaggio della Quinnipiac University, invece, dà Biden in vantaggio di sei punti.

Secondo il sondaggio, Trump ha perso consensi soprattutto tra le donne, il 58% delle quali sostiene Biden e solo il 36% Trump.

Gli indipendenti potrebbero far pendere l'ago della bilancia e ci sono diverse indicazioni sulla loro preferenza. Mostra di più

L'economia statunitense procede a pieno ritmo. «Il mercato del lavoro inizia il 2024 con il botto», titola il New York Times. Non c'è da stupirsi: solo a gennaio sono stati creati 353.000 nuovi posti di lavoro. Il tasso di disoccupazione rimane basso, pari al 3,7%.

Da due anni è sotto il 4%, dopo aver superato il 14% nel 2020 durante la pandemia di Covid. E nonostante le aziende debbano lottare per i dipendenti, anche il mercato azionario è in piena espansione: tutti e tre i principali indici - Dow Jones Industrial, S&P 500 e Nasdaq 100 - hanno raggiunto i massimi storici la scorsa settimana.

Tuttavia, Joe Biden non sta beneficiando del boom economico e la sua popolarità è in calo: secondo FiveThirtyEight, la media è del 38,6%. Il 55,5% è insoddisfatto dell'operato del Presidente degli Stati Uniti.

Anche nella corsa alla Casa Bianca, molti vedono l'incumbent dietro al suo probabile sfidante: a fine gennaio, Donald Trump era in vantaggio di 4 punti percentuali sulla CNN. NBC News lo dava al 5%. «Non ha mai avuto un vantaggio così ampio nei nostri sondaggi», spiega Steve Kornacki, esperto elettorale dell'emittente statunitense.

Cattive notizie per Biden

Ciò che dovrebbe preoccupare il campo di Biden è l'andamento dei sondaggi: nell'ottobre 2019 e per tutto il 2020, Biden era in vantaggio di almeno 6 punti percentuali su Trump in tutti e dodici i sondaggi della NBC. Nel giugno 2023, era ancora al 4%. E a settembre i due erano in parità. Ora, però, Trump è in vantaggio.

L'esperto di NBC News Steve Kornacki mostra come il vantaggio di Joe Biden nei sondaggi si sia dissolto. Donald Trump è ora in vantaggio sul presidente in carica. YouTube/NBC News

Il basso indice di gradimento non è di buon auspicio per l'auspicata rielezione, continua Kornacki: quando George W. Bush si candidò per la rielezione nel 2004 e Barack Obama vinse, avevano indici di gradimento rispettivamente del 54% e del 49%.

Nel 2020 Trump ha ottenuto il 46% e ha perso. Nel 2024, NBC News vede l'indice di gradimento di Biden al 37%.

Un cattivo presagio per Biden: Donald Trump aveva un indice di gradimento del 46% nel 2020 - e ha comunque mancato la rielezione a novembre. YouTube/NBC News

Anche per quanto riguarda l'idoneità dei candidati, il 77enne Trump è in vantaggio sull'81enne Biden: solo il 23% ritiene che Biden abbia le condizioni mentali e fisiche necessarie per ricoprire la carica.

Nel settembre 2020, la percentuale era del 38%. Per Trump, invece, la percentuale è salita dal 41 al 46%, secondo i dati della NBC.

Biden può contare sulle donne

La buona notizia per i Democratici è che i sondaggi non sono coerenti. Un sondaggio condotto da YouGov per l'Economist dà Biden in vantaggio di un punto rispetto allo sfidante. E un sondaggio condotto dalla Quinnipiac University nello Stato del Connecticut mostra l'attuale presidente con un vantaggio del 6%.

Anche se questo dato rappresenta un'anomalia, il sondaggio mostra una tendenza interessante: il divario tra elettori di sesso maschile e femminile è in aumento. Tra gli uomini, Trump è in vantaggio su Biden, rispettivamente con il 53% e il 42%. In precedenza, i dati erano 51 e 41%. Tra le donne, Trump era al 41%, mentre il 53% sosteneva Biden.

E ora Biden è in vantaggio tra le donne con il 58%, mentre Trump ha solo il 36%. «I dati demografici di genere raccontano una storia da tenere d'occhio», afferma l'analista Tim Malloy della Quinnipiac University. «Spinto dall'elettorato femminile solo nelle ultime settimane, il testa a testa con Trump si sta trasformando in un vantaggio moderato per Biden».

Gli indipendenti fanno pendere l'ago della bilancia?

Sembra che la causa intentata da Elizabeth Jean Carroll, alla quale Trump deve ora pagare 83,3 milioni di dollari, abbia fatto colpo. Resta da vedere come le sue altre controversie legali influenzeranno l'opinione pubblica da qui alle elezioni di novembre.

Elizabeth Jean Carroll lascia il tribunale di New York il 9 maggio 2023 dopo che la giuria ha dichiarato Donald Trump colpevole di violenza sessuale. AP

Sebbene sia improbabile che l'opinione dell'elettorato democratico su Trump cambi in meglio o che la sua comunità MAGA sia influenzata da qualsiasi giudizio, gli indipendenti potrebbero far pendere l'ago della bilancia.

I dati relativi a questo gruppo di elettori sono molto diversi. Nel sondaggio di Qunnipiac, Biden è in vantaggio su Trump con il 35% e il 27%.

Il candidato indipendente Robert F. Kennedy Jr., complottista dichiarato, è al 24%. Il sondaggio di NBC News, invece, mostra che lo sfidante ha un vantaggio di ben 19 punti su Biden, con il 48%.

Sostegno a Biden e Trump per gruppo di elettori. YouTube/NBC News

E chi è davvero in vantaggio ora? Tump o Biden? Per «The Hill», la verità sta nel mezzo: «Biden sta tranquillamente colmando il divario», scrive il quotidiano statunitense. Forse il presidente riuscirà a capitalizzare la florida economia, dopo tutto.

Proprio come il suo avversario: quando al tycoon è stato chiesto su Fox News perché il mercato azionario si stesse impennando, ha risposto: «Perché pensano che verrò eletto».