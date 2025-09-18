  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

GB - USA Trump: «In Ucraina è una strage, ma non voglio la terza guerra mondiale»

SDA

18.9.2025 - 16:57

Il presidente statunitense Donald Trump con il premier britannico Keir Starmer (a destra)
Il presidente statunitense Donald Trump con il premier britannico Keir Starmer (a destra)
Keystone

In Ucraina ci sono stati «milioni di morti, soprattutto militari».

Keystone-SDA

18.09.2025, 16:57

18.09.2025, 17:00

Lo ha denunciato il presidente statunitense Donald Trump nella conferenza stampa congiunta con Keir Starmer a Chequers, ribadendo di essere deluso da Vladimir Putin, ma evocando anche la speranza di «qualche buona notizia nei prossimi giorni».

Il premier britannico da parte sua ha insistito nel chiedere più «pressioni su Putin» e ricordando che il presidente russo ha fatto qualche concessione solo quando Trump lo ha pressato. Parole a cui il presidente americano ha risposto affermando di voler evitare comunque il rischio di «una terza guerra mondiale».

I più letti

La strage del Mottarone si chiude con tre patteggiamenti, la sindaca di Stresa: «Amareggiata»
Il principe Harry parla dopo l'incontro con il padre re Carlo: «Ho la coscienza a posto»
«Ridicolmente corrotto»: ecco l'accordo losco di Trump con gli Emirati Arabi
«Brigitte è una donna», verso prove fotografiche dei Macron per far tacere le voci
Stefano Bettarini: «Mi dicevano che ero troppo bello per fare il calciatore»

Altre notizie

In Germania. «Vietato l'accesso agli ebrei», cartello shock sulla vetrina di un negozio

In Germania«Vietato l'accesso agli ebrei», cartello shock sulla vetrina di un negozio

Late Night USA. «Ridicolmente corrotto»: ecco l'accordo losco di Trump con gli Emirati Arabi

Late Night USA«Ridicolmente corrotto»: ecco l'accordo losco di Trump con gli Emirati Arabi

Guerra. Putin: «Oltre 700'000 soldati russi al fronte in Ucraina»

GuerraPutin: «Oltre 700'000 soldati russi al fronte in Ucraina»