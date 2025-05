Trump incassa miliardi con la sua criptovaluta: «È doppiamente corrotto». Ecco perché

Donald Trump durante una cena del Consiglio di amministrazione del Kennedy Center nella sala da pranzo di Stato della Casa Bianca a Washington il 19 maggio 2025. KEYSTONE

Una cena esclusiva per i 220 maggiori investitori in criptovalute di Donald Trump: il presidente degli Stati Uniti non solo fa notizia per il suo comportamento negli affari, ma guadagna anche miliardi di dollari.

Hai fretta? blue News riassume per te Una società con appena otto dipendenti e legami con la Cina vuole investire 300 milioni, anche nelle criptovalute di Donald Trump.

Il 22 maggio Trump ha organizzato una cena per 220 persone che hanno investito nella sua criptovaluta $Trump.

Con la sua società di criptovalute World Liberty Financial, la famiglia del tycoon avrebbe raccolto 2,9 miliardi di dollari a metà marzo.

Con l'aereo del Qatar, il repubblicano ha ricevuto un regalo più prezioso di tutti i presidenti degli Stati Uniti prima di lui messi insieme.

Gli esperti denunciano la corruzione dell'amministrazione Trump e i democratici vogliono fermarlo con una nuova legge. Mostra di più

Il GD Culture Group è una piccola azienda con otto dipendenti che distribuisce contenuti per la piattaforma video TikTok. Secondo il New York Times (NYT) ha «legami con la Cina» e l'anno scorso non ha realizzato entrate.

Ma il gruppo ha ora annunciato l'intenzione di investire non meno di 300 milioni di dollari in Bitcoin e nella criptovaluta $Trump.

Il presidente degli Stati Uniti ha lanciato quest'ultima solo a gennaio, appena tre giorni prima del suo insediamento.

“You have a situation where people who buy millions of dollars worth of his meme coin have a chance to talk to him and pitch him on policy that regular Americans don’t have. That is corrupt.”



Story: https://t.co/ze7OKMg6wV pic.twitter.com/OPtQosROq8 — Rolling Stone (@RollingStone) May 22, 2025

Che l'azienda dia seguito al suo annuncio con le parole o meno, il fatto è che per i benestanti vale la pena investire denaro negli affari della famiglia del tycoon.

Il mese scorso è stato annunciato che la Casa Bianca sta organizzando una cena con i 220 più importanti investitori della moneta digitale di Trump.

«Trump sta commercializzando l'accesso a se stesso»

Secondo il NYT, molti di loro sembrano provenire dall'estero: vengono citati Paesi come Messico, Singapore e Australia.

Mentre le donazioni alla campagna elettorale di Trump sono vietate, gli investimenti nei suoi affari privati passano inosservati: era già successo durante il suo primo mandato, quando ad esempio potenti clienti del Medio Oriente affittavano per settimane interi piani degli hotel del 78enne.

Demonstrators are yelling. "Shame, shame, shame" and "Trump is a traitor" outside of his Virginia golf course, where 200 of the cryptocurrency buyers are preparing for a private dinner with the president of the United States



[image or embed] — Eric Lipton NYT (@ericlipton.nytimes.com) 22. Mai 2025 um 23:10

La cena degli investitori si è svolta il 22 maggio presso il golf hotel di Trump a Potomac Falls in Virginia: le 25 persone che hanno acquistato più $Trump sono state «ricevute» personalmente dal newyorkese nel corso del processo, fa sapere il «Guardian».

Gli invitati hanno pagato un totale di 148 milioni di dollari per la criptovaluta del repubblicano.

«Trump sta commercializzando l'accesso a se stesso come un modo per trarre profitto dalla sua moneta meme», ha dichiarato l'esperto legale Richard Briffault al quotidiano britannico.

«Le persone pagano per incontrare Trump e lui è il regolatore supremo. Questo è doppiamente corrotto. È senza precedenti. Non credo che ci sia mai stato qualcosa di simile nella storia americana».

Vantaggi per Trump? «Assurdo»

«I piani crittografici di Trump sono profondamente corrotti», afferma il senatore democratico Jeff Merkley. «Sta vendendo l'accesso al suo governo e si sta arricchendo nel processo». Insieme ai colleghi di partito, ora chiede che la Casa Bianca riveli chi era presente a questa cena in Virginia.

La portavoce di Trump, Karoline Leavitt, ha sottolineato che il suo capo sta rispettando tutte le regole che si applicano al presidente in materia di conflitti di interesse.

«E credo che l'opinione pubblica americana ritenga assurdo suggerire che questo presidente stia traendo profitto dalla presidenza».

Ha aggiunto che il tycoon ha organizzato l'evento nel suo «tempo personale»: «Non è una cena della Casa Bianca», ha detto Leavitt.

L'avvocato Larry Noble dell'American University non è d'accordo: «L'attività di Trump nel settore delle criptovalute sembra presentare i maggiori conflitti di interesse e opportunità di corruzione che qualsiasi presidente abbia mai accettato».

La famiglia Trump incassa 2,9 miliardi di dollari

Il problema è che i Trump non solo commerciano la moneta meme presidenziale, ma fanno anche affari attraverso la società World Liberty Financial, di proprietà della famiglia al 60%: gli Emirati Arabi Uniti vogliono investire in questa società di criptovalute, fondata in autunno.

L'investimento, di cui beneficeranno, vale due miliardi di dollari per Abu Dhabi: a metà marzo i newyorchesi avrebbero guadagnato 2,9 miliardi di dollari con le criptovalute, secondo i calcoli dell'ONG State Democracy Defenders Action. È probabile che oggi la somma sia significativamente più alta.

I’ve had my team cataloguing Trump’s corruption campaign since the start. Here’s the chart I used in my Senate floor speech laying out the stunning graft from just the first 6 weeks of his presidency. pic.twitter.com/YlNB6KQ1it — Chris Murphy 🟧 (@ChrisMurphyCT) March 7, 2025

La fine del comportamento presidenziale non è in vista, scrive il gruppo: «Trump sembra essersi posizionato per trarre il massimo profitto possibile adottando un programma di regolamentazione e applicazione meno aggressivo del suo predecessore».

Melania riceve un bonus cinematografico di 28 milioni

Il più grande investitore nelle criptovalute di Trump serve come esempio negativo: il cinese Justin Sun ha messo 20 milioni di dollari in $Trump e ha investito 75 milioni di dollari in World Liberty Financial, motivo per cui era presente anche alla cena del 22 maggio, fa sapere il «Guardian».

La Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti ha citato in giudizio Sun 2023 per manipolazione fraudolenta del mercato in relazione alle criptovalute.

Dopo l'allentamento della vigilanza da parte del presidente, il caso è rimasto in sospeso dall'inizio dell'anno. Si sarebbe parlato di accantonare il caso.

Jessica Tarlov just exposed the fact that 40% of Donald Trump’s wealth has been accumulated while he was President. If that’s not corruption, I don’t know what is. pic.twitter.com/AsGHMOjHFX — DSTN Club (@dstnclub) May 25, 2025

In che modo la coppia presidenziale continua a beneficiare della presidenza? Ad esempio Melania Trump, secondo il New York Times, starebbe guadagnando 28 milioni di dollari da un film sulla First Lady finanziato da Jeff Bezos.

La somma che la famiglia ha raccolto con le criptovalute è stimata in 320 milioni di dollari.

I democratici vogliono fermare Trump con una nuova legge

A questo si aggiungono regali come l'aereo di lusso del Qatar, che vale più di tutti i regali che i presidenti degli Stati Uniti hanno mai ricevuto dall'estero messi insieme.

Secondo le stime di «Forbes», a marzo la ricchezza di Trump ammontava a 5,1 miliardi di dollari, 1,2 miliardi in più rispetto all'anno precedente, quando il 78enne era ancora in campagna elettorale.

Queste cifre hanno fatto suonare un campanello d'allarme tra gli esperti: «Ho osservato e scritto di corruzione per 50 anni, e la mia testa sta ancora girando», dice il politologo e autore Michael Johnston, riferendosi ai grassi affari della famiglia del tycoon.

Il democratico Jeff Merkley e i suoi colleghi di partito vogliono ora porre fine a tutto questo: hanno presentato l'«End Crypto Corruption Act».

Secondo Merkley, se la legge passerà, «non solo reprimerà questa corruzione, ma impedirà anche ad altri funzionari - come i membri del Congresso e il miliardario Elon Musk, compagno di Trump - di abusare della fiducia del pubblico».