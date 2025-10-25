Donald Trump (destra) incontra l'Emiro del Qatar Tamim bin Hamad al-Thani KEYSTONE

Donald Trump fa tappa in Qatar prima di volare in Malesia e incontra l'emiro. «Nell'ultimo anno abbiamo fatto molte cose insieme, voglio ringraziarvi», ha detto il presidente americano descrivendo il Qatar come un «grande alleato» con il quale ha lavorato per la pace in Medio Oriente.

Keystone-SDA SDA

«Quando ho saputo che avrebbe fatto una sosta per il rifornimento di carburante mi sono detto che non ti avrei fatto ripartire senza almeno salutarti», ha scherzato l'emiro. Nella stanza dell'Air Force One dove è avvenuto l'incontro era presente anche il segretario di Stato Marco Rubio.

La pace in Medio Oriente dovrebbe essere duratura, ha dichiarato Trump, secondo quanto riporta l'agenzia Bloomberg.

Il tycoon si è anche espresso su altri temi d'attualità. «Non perderò tempo» con Vladimir Putin: non ci sarà alcun incontro finché non ci sarà la certezza di un accordo di pace, ha detto Trump a bordo dell'Air Force One.

Ul presidente Usa spera inoltre in una «accordo completo» con la Cina. Trump incontrerà Xi Jinping giovedì e in agenda ci sono, fra gli altri temi, i dazi. «Abbiamo molte cose di cui parlare, dagli agricoltori al fentanyl», ha messo in evidenza Trump.