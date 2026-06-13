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Vertici Trump incontrerà Zelensky al G7 di Evian

SDA

13.6.2026 - 17:19

Previsto un incontro al G7
Previsto un incontro al G7
Keystone

Donald Trump parteciperà a una sessione di lavoro del G7 con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, con il quale avrà un incontro: lo riferisce una fonte ufficiale Usa.

Keystone-SDA

13.06.2026, 17:19

13.06.2026, 17:28

Fonti dell'Eliseo hanno da parte loro affermato che «in occasione del 250esimo anniversario dell'indipendenza degli Stati Uniti d'America, il Presidente francese, Emmanuel Macron, accoglierà il Presidente degli Stati Uniti d'America, Donald Trump, mercoledì 17 giugno 2026 per una cena presso la Reggia di Versailles, luogo simbolo dell'amicizia franco-americana dove nel 1783 fu firmato il trattato che sancì l'indipendenza degli Stati Uniti».

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