  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Stati Uniti Trump annuncia: «Inizieremo a testare le armi nucleari»

SDA

30.10.2025 - 07:15

"Con altri che testano armi nucleari, è appropriato che lo facciamo anche noi", ha detto il presidente.
"Con altri che testano armi nucleari, è appropriato che lo facciamo anche noi", ha detto il presidente.
Keystone

«Ho dato istruzioni al dipartimento della Guerra di iniziare a testare le nostre armi nucleari. Questo processo inizierà immediatamente». Lo ha annunciato il presidente americano Donald Trump su Truth.

Keystone-SDA

30.10.2025, 07:15

30.10.2025, 08:21

«Gli Stati Uniti possiedono più armi nucleari di qualsiasi altro Paese. Questo obiettivo è stato raggiunto, incluso un completo ammodernamento e rinnovamento delle armi esistenti, durante il mio primo mandato», ha scritto Trump.

«A causa dell'enorme potere distruttivo, odiavo farlo, ma non avevo scelta! La Russia è seconda e la Cina è terza, a distanza ma sarà come noi entro 5 anni», ha sottolineato. «Visti i test di altri Paesi, ho incaricato il dipartimento della Guerra di iniziare a testare le nostre armi nucleari su base paritaria. Questo processo inizierà immediatamente».

«Con altri che testano armi nucleari, è appropriato che lo facciamo anche noi. I siti per i test saranno determinati più avanti», ha poi aggiunto Trump dopo l'incontro con il presidente cinese Xi Jinping in Corea del Sud.

I più letti

Dove è meglio vivere se scoppia il caos mondiale? In Svizzera
Ecco come l'innocente errore di un cameriere genera una scazzottata furibonda
Si filma al «festival della cacca» in India: «Terribile», fioccano critiche a non finire
Tragico incidente in moto, muore il giovane fratello di Andrea Delogu
Altra svolta in vista per Lindsey Vonn? Possibile cambio di sport in estate

Altre notizie

Refurtiva non ancora ritrovata. La procura di Parigi: «Altri cinque fermi per il furto al Louvre»

Refurtiva non ancora ritrovataLa procura di Parigi: «Altri cinque fermi per il furto al Louvre»

Elezioni politiche. In Olanda testa a testa fra i liberali progressisti di D66 e il partito di Wilders

Elezioni politicheIn Olanda testa a testa fra i liberali progressisti di D66 e il partito di Wilders

Sulle coste delle Americhe. Sale a 30 il bilancio delle vittime e dei dispersi dell'uragano Melissa

Sulle coste delle AmericheSale a 30 il bilancio delle vittime e dei dispersi dell'uragano Melissa