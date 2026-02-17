  1. Clienti privati
Negoziati a Ginevra Trump insiste: «Se l'Iran non fa l'accordo ci saranno conseguenze»

SDA

17.2.2026 - 07:00

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump (foto d'archivio )
Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump (foto d'archivio )
Keystone

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha avvertito l'Iran che «se non farà l'accordo ci saranno conseguenze».

Keystone-SDA

17.02.2026, 07:00

17.02.2026, 07:40

Sarò coinvolto in quei colloqui, indirettamente», ha detto il presidente americano ai giornalisti a bordo dell'Air Force One a proposito dei negoziati che iniziano oggi a Ginevra. «Vogliono raggiungere un accordo... Non credo che vogliano le conseguenze di un mancato accordo», ha aggiunto Trump.

Riguardo ai negoziati a Ginevra tra Mosca Kiev e Washington per cercare di arrivare a una soluzione diplomatica alla guerra, Trump ha detto che «L'Ucraina deve sedersi al tavolo dei negoziati al più presto».

Sempre mentre era a bordo dell'Air Force One Trump si è anche espresso su Taiwan, dicendo «deciderò a breve sull'invio di nuove armi a Taiwan». Il presidente degli Stati Uniti ha spiegato che il presidente cinese Xi Jinping lo aveva avvertito di non inviare ulteriori armi a Taiwan. «Ne sto parlando con lui. Abbiamo avuto una buona conversazione e prenderemo una decisione molto presto», ha detto Trump, aggiungendo di avere un «buon rapporto» con il leader cinese. In una telefonata con Trump il 4 febbraio, Xi ha chiesto «rispetto reciproco» nelle relazioni con gli Stati Uniti, mettendo in guardia Washington dalle vendite di armi all'isola democraticamente governata. Trump e Xi dovrebbero incontrarsi a Pechino ad aprile.

