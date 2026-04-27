Trump insulta la giornalista dopo la domanda sul tentato attentato alla cena di gala a Washington

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Ecco cos'è successo Trump insulta la giornalista dopo la domanda sul tentato attentato alla cena di gala: «Vergogna»

Sven Ziegler

27.4.2026

Trump attacca Norah O'Donnell

Trump attacca Norah O'Donnell

27.04.2026

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump si è scontrato con la giornalista della «CBS» Norah O'Donnell in un’intervista a «60 Minutes» andata in onda domenica sera. Il tycoon ha perso la calma, arrivando a definire la conduttrice «una vergogna».

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Sven Ziegler, Fabienne Berner

27.04.2026, 16:30

27.04.2026, 16:40

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Donald Trump si è scontrato duramente con la giornalista Norah O'Donnell durante un’intervista, arrivando a insultarla dopo una domanda sul manifesto dell’attentatore.
  • Ha accusato la reporter di diffondere «le parole di una persona malata» e l’ha definita più volte «una vergogna».
  • L’episodio si inserisce in una lunga serie di attacchi del presidente ai media, sullo sfondo dell’indagine sull’attacco armato alla cena della White House Correspondents’ Association.
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L’intervista avrebbe dovuto concentrarsi sull’attacco avvenuto durante la cena della White House Correspondents’ Association. Ma il confronto tra il presidente americano Donald Trump e la giornalista della «CBS» Norah O’Donnell si è rapidamente trasformato in uno scontro aperto.

O’Donnell ha incalzato Trump citando alcuni passaggi del presunto manifesto dell’attentatore, nei quali compaiono gravi accuse che sembrerebbero riferirsi all'inquilino della Casa Bianca.

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La reazione di Trump è stata immediata e dura. Secondo il portale statunitense Axios, il presidente ha accusato la giornalista di diffondere deliberatamente «le parole di una persona malata», respingendo con decisione le accuse contenute nel documento.

«Siete una vergogna»

Nel corso dell’intervista la tensione è ulteriormente salita. Trump ha attaccato personalmente O’Donnell, definendola più volte «disgrace», ovvero «una vergogna».

Ha inoltre aggiunto che si aspettava che la giornalista leggesse quel passaggio «perché siete persone terribili».

O’Donnell ha replicato sottolineando che non si trattava di sue opinioni, ma di citazioni tratte da un documento legato all’attacco. Trump non si è però calmato e ha ribadito le sue critiche.

Gli attacchi ai media non sono un caso isolato

L’episodio si inserisce in un quadro ben noto. Diverse organizzazioni per la libertà di stampa accusano Trump da anni di prendere di mira sistematicamente giornalisti e redazioni.

La Society of Professional Journalists ha già parlato in passato di «un chiaro modello di ostilità» che mina il ruolo dei media indipendenti.

Altro attacco a una reporter. Giornalista pone domande coraggiose, Trump la umilia: «Pessima reporter»

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L’intervista, come detto, è direttamente collegata all’attacco avvenuto durante la cena dei corrispondenti a Washington, quando un uomo armato ha aperto il fuoco prima di essere neutralizzato.

Per gli inquirenti, il presunto manifesto dell’attentatore rappresenta un elemento chiave per chiarire movente e pianificazione dell’azione.

Nel corso dell’intervista, Trump ha infine ribadito di ritenere che i media lo colleghino ingiustamente alle affermazioni dell’autore dell’attacco.

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