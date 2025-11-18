  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

USA Trump insulta una giornalista di Bloomerg: «Stai zitta cicciona»

SDA

18.11.2025 - 17:36

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump (foto d'archivio)
Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump (foto d'archivio)
Keystone

«Quiet, quiet piggy». «Zitta, stai zitta cicciona».

Keystone-SDA

18.11.2025, 17:36

18.11.2025, 17:44

Questo l'insulto sessista, bodyshaming e pure antianimalista se si considera il termine «piggy» («grassa come un maiale») che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha rivolto ad una giornalista di Bloomberg che gli stava ponendo una domanda sul caso di Jeffrey Epstein.

Secondo quanto riportato da diversi media americani, il presidente ha offeso la reporter qualche giorno fa, a bordo dell'Air Force One.

Trump stava tornando a Washington quando Catherine Lucey, la giornalista di Bloomberg insultata, gli ha chiesto perché non volesse pubblicare i documenti su Epstein.

Il presidente l'ha guardata e puntandole il dito contro ha detto: «Zitta, stai zitta, cicciona». Parlando con i giornalisti sulla pista d'atterraggio il tycoon ha continuato ad attaccare Lucey dicendo che «Bloomberg dovrebbe licenziarla».

«Piggy» è stato uno degli insulti preferiti del tycoon in passato. Durante la sua campagna presidenziale del 2016, l'ex Miss Universo Alicia Machado, che vinse il titolo a 19 anni quando Trump era comproprietario dell'organizzazione, affermò che il presidente aveva minacciato di toglierle il titolo dopo che era «ingrassata».

I più letti

Mauro Corona sulla querela di De Laurentiis: «Non capisco un potente che se la prende con un poveraccio come me»
Il mercatino di Natale a Zurigo vieta i contanti e minaccia multe molto salate
Eva Henger confessa: «All’inizio pensavo fosse un gioco»
Cereda rompe il silenzio: «Con Duca ci sentiamo meno, forse vediamo il futuro in modo diverso»
Attacco con coltello in Cisgiordania, morto un colono israeliano

Altre notizie

Cooperazione. Il presidente ecuadoriano Noboa da Trump dopo la sconfitta al referendum sulle basi USA

CooperazioneIl presidente ecuadoriano Noboa da Trump dopo la sconfitta al referendum sulle basi USA

Stati Uniti. La Camera approva la legge per divulgare i file su Epstein

Stati UnitiLa Camera approva la legge per divulgare i file su Epstein

USA - Arabia Saudita. Trump difende bin Salman: «Di Khashoggi non sapeva nulla»

USA - Arabia SauditaTrump difende bin Salman: «Di Khashoggi non sapeva nulla»