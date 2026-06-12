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Medio Oriente Trump: «È una fake news l'intesa rivelata dall'Iran. Non ha nulla a che vedere con accordo»

SDA

12.6.2026 - 16:16

Il presidente Usa Donald Trump
Il presidente Usa Donald Trump
Keystone

«Le condizioni che l'Iran ha fatto trapelare ai media sono delle fake news che non hanno nulla a che fare con i termini concordati per iscritto. Ciò che hanno dichiarato (...) non ha alcun riscontro nella realtà».

Keystone-SDA

12.06.2026, 16:16

12.06.2026, 16:33

Lo ha scritto il presidente Usa Donald Trump sul suo social Truth.

«Sono persone estremamente sleali con cui trattare; con loro, la buona fede è un concetto inesistente». ha aggiunto Trump.

Su Truth, il presidente statunitense ha sottolineato che «l'attacco con droni della scorsa notte contro navi indiane in uscita dallo Stretto di Hormuz – attacco che è stato completamente respinto – è assolutamente inaccettabile». L'Iran «farebbe meglio a rimettersi in riga, e in fretta», ha aggiunto Trump.

Il nucleare iraniano sarà distrutto?

Secondo quanto riportato da Fox, citando un funzionario della Casa Bianca, tra i punti dell'accordo con l'Iran vi sono la distruzione e rimozione del materiale nucleare, lo smantellamento del programma nucleare e la riapertura dello Stretto di Hormuz.

Fra gli altri punti c'è lo stop al finanziamento da parte dell'Iran di gruppi terroristici. L'accordo è basato sui risultati che l'Iran centrerà e richiede concessioni significative prima di ottenere aiuti o un alleggerimento delle sanzioni.

«Gli europei non sono stati d'aiuto»

In precedenza, Trump ha affermato in un colloquio telefonico con il Corriere della Sera che «gli alleati europei non sono stati d'aiuto adesso, ma possono essere molto d'aiuto in futuro, dopo» l'intesa con l'Iran.

Sui possibili sviluppi diplomatici con i partner dell'Ue in seguito a un accordo con Teheran, il leader americano ha replicato: «Non ne ho idea, dipende da loro».

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