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«Se stringerò un accordo con l'Iran, sarà un accordo valido e appropriato, non come quello concluso da Obama, che ha fornito all'Iran ingenti somme di denaro contante e una strada chiara e spianata verso un'arma nucleare. Il nostro accordo è l'esatto opposto, ma nessuno lo ha visto, né sa in cosa consista. Non è nemmeno ancora stato negoziato nella sua interezza».

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Lo ha detto Donald Trump sul suo social Truth respingendo le critiche dei «perdenti che criticano qualcosa di cui non sanno assolutamente nulla. A differenza di chi mi ha preceduto – e che avrebbe dovuto risolvere questo problema molti anni fa – io non stringo cattivi accordi».

Il presidente americano ha aggiunto ai leader dei Paesi arabi che se sarà raggiunto un accordo con l'Iran vuole un loro ingresso negli Accordi di Abramo e la forma di intese di pace con Israele. Lo riporta Axios citando alcune fonti.

Non è possibile concludere un accordo sul nucleare iraniano in «72 ore»

Dal canto suo, il capo della diplomazia americana Marco Rubio ha affermato oggi che non è possibile concludere un accordo sul nucleare iraniano in «72 ore», mentre americani e iraniani dichiarano di stare finalizzando un'intesa per porre fine alla guerra.

«Le negoziazioni sul nucleare sono questioni altamente tecniche. Non si può risolvere una questione nucleare in 72 ore, in modo improvvisato,» ha dichiarato Rubio al New York Times a Nuova Delhi.

Il segretario di Stato americano ha inoltre chiesto la riapertura immediata dello Stretto di Hormuz, bloccato dall'Iran, «dopo di che avvieremo, secondo modalità concordate, negoziazioni molto serie sull'arricchimento, sull'uranio altamente arricchito e sul loro impegno a non dotarsi mai di armi nucleari», ha aggiunto.

Ha inoltre evocato a questo proposito una scadenza di «60 giorni» e il sostegno di «sette o otto Paesi della regione per questo approccio».

Lo stesso Rubio ha detto che Hezbollah vuole far «precipitare nuovamente il Libano nel caos», denunciando la «campagna deliberata» di Hezbollah «per destabilizzare il Paese e mantenersi al potere».