  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Stati Uniti Trump invia una seconda portaerei in Medio Oriente

SDA

13.2.2026 - 07:22

Donald Trump vuole aumentare la presenza in Medio Oriente.
Donald Trump vuole aumentare la presenza in Medio Oriente.
Keystone

La più grande portaerei del mondo ha ricevuto l'ordine di salpare dal Mar dei Caraibi verso il Medio Oriente.

Keystone-SDA

13.02.2026, 07:22

13.02.2026, 07:33

Lo ha dichiarato una fonte a conoscenza dei piani mentre il presidente americano Donald Trump valuta l'opportunità di intraprendere un'azione militare contro l'Iran. Lo riportano i media Usa.

La spostamento della Uss Gerald R. Ford, reso nota per la prima volta dal New York Times, porterà a due le portaerei nella regione mentre Trump aumenta la pressione sull'Iran affinché raggiunga un accordo sul suo programma nucleare.

La Uss Abraham Lincoln è arrivata in Medio Oriente più di due settimane fa.

I più letti

La mamma di Giada D'Antonio risponde alle critiche sulla figlia della madre di Federica Brignone
Julia Simon, dalla condanna per furto a una compagna di squadra ai due ori olimpici
Sudditi inorriditi: «C'è del marcio nel Regno». Ecco perché la Norvegia era importante per il pedofilo Epstein
Sferzata di Draghi e Letta smuove l'Europa: «Non c'è più tempo»
Sonja Nef sul miracolo olimpico di Brignone: «Non è umano. Mai visto una rimonta così nello sci»

Altre notizie

Maltempo. Colombia, emergenza economica al nord per le gravi inondazioni

MaltempoColombia, emergenza economica al nord per le gravi inondazioni

Mercato europeo. Sferzata di Draghi e Letta smuove l'Europa: «Non c'è più tempo»

Mercato europeoSferzata di Draghi e Letta smuove l'Europa: «Non c'è più tempo»

Elezioni. In Bangladesh il partito nazionalista rivendica la vittoria elettorale

ElezioniIn Bangladesh il partito nazionalista rivendica la vittoria elettorale