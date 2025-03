Gli Stati Uniti sono in primo piano nel combattere l'organizzazione Tren de Aragua. Keystone

Il presidente americano Donald Trump ha invocato poteri di guerra raramente utilizzati nel tentativo di deportare cittadini stranieri che il governo federale ritiene siano membri della gang venezuelana Tren de Aragua (TdA).

La proclamazione di Trump, scrive Politico, si basa sull'Alien Enemies Act del 1798, che ha lo scopo di rimuovere rapidamente gli stranieri in tempo di guerra o di invasione, e arriva poche ore dopo che un ordine preventivo di un giudice federale ha impedito di deportare immediatamente cinque cittadini venezuelani.

«Ritengo e dichiaro che la» gang venezuelana «TdA sta perpetrando, tentando e minacciando un'invasione o un'incursione predatoria contro il territorio degli Stati Uniti», ha scritto Trump nella sua dichiarazione.

L'ordine è arrivato in un momento in cui più tribunali federali stanno esaminando i ricorsi di vari cittadini stranieri che hanno fatto causa per bloccare le imminenti deportazioni, a loro dire avviate in base all'ordine firmato da Trump.

Il provvedimento del presidente ordina al procuratrice generale Pam Bondi di firmare una lettera entro 60 giorni dichiarando che questa è la politica degli Stati Uniti e che la lettera venga inviata a ogni giudice, compresi i giudici della Corte Suprema, nonché al governatore di ogni stato. Ogni immigrato che soddisfa la descrizione delineata nel provvedimento «è soggetto ad arresto, detenzione ed espulsione immediati».

Non è chiaro quanti membri del Tren de Aragua siano attualmente negli Stati Uniti, o come il governo effettuerà tali designazioni.