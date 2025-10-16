  1. Clienti privati
Guerra in Ucraina Trump, io e Putin ci incontreremo a Budapest

SDA

16.10.2025 - 19:47

Il recente incontro in Alaska
Keystone

«Il presidente Putin e io ci incontreremo poi in una località concordata, Budapest, in Ungheria, per valutare se possiamo porre fine a questa 'ingloriosa' guerra tra Russia e Ucraina: lo scrive Donald Trump su Truth dopo il colloquio telefonico con Putin.

Keystone-SDA

16.10.2025, 19:47

16.10.2025, 19:51

«Ho appena concluso la mia conversazione telefonica con il presidente russo Vladimir Putin ed è stato molto produttiva», scrive Trump.

Putin, prosegue, «si è congratulato con me e con gli Stati Uniti per il grande traguardo della pace in Medio Oriente, qualcosa che, ha detto, è stato sognato per secoli. Credo davvero che il successo in Medio Oriente ci aiuterà nei negoziati per porre fine alla guerra con Russia e Ucraina», aggiunge Trump, secondo cui la conversazione di oggi ha «fatto grandi progressi».

