Trump rimane battagliero, anche se un po' stanco. Keystone

«Ho passato 48 giorni senza un momento di riposo, Kamala Harris è una perdente che non ha l'energia di un coniglio».

SDA

Così Donald Trump ha risposto all'accusa della sua rivale di evitare interviste e confronti perchè spossato dalla campagna elettorale e quindi forse non adatto a fare il presidente.

«Il suo team dice che soffre di spossatezza, questa è la scusa per non fare interviste, non fare il town hall della Cnn o un altro dibattito», ha sostenuto Harris.

«Essere presidente degli Stati Uniti è probabilmente uno dei lavori più duri al mondo, e quindi dobbiamo davvero chiederci se, essendo esausto per essere stato in campagna elettorale, sia adatto a fare questo lavoro», ha detto la 59enne in una delle sue tappe elettorali in Wisconsin, commentando le notizie secondo cui il suo rivale accuserebbe una certa stanchezza che lo porterebbe a rinunciare ad alcune interviste e confronti.

SDA