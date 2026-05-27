Trump in un'immagine del 2025. KEYSTONE

«L'Iran vuole fare un accordo: sta negoziando allo stremo. Noi non siamo ancora soddisfatti. O lo saremo o dovremo finire il lavoro».

Keystone-SDA SDA

Lo ha detto il presidente americano Donald Trump durante la riunione di governo, ribadendo che l'Iran non può avere l'arma nucleare e sottolineando di aver ricevuto nell'operazione «grande sostegno da altri paesi».

Con l'Iran «vedremo cosa succede. Potremmo tornare e finire il lavoro, potremmo non farlo», ha detto Trump durante la dodicesima riunione di governo pubblica lodando i suoi inviati Steve Witkoff e Jared Kushner per il «grande lavoro».

«Non faccio cattivi accordi»

A suo dire le trattative «stanno andando molto bene. Stanno iniziando a darci le cose che devono darci; se lo faranno, sarà fantastico. E se non lo faranno, allora dovremo finirli», ha affermato.

L'accordo con Teheran deve essere «perfetto. Non faccio cattivi accordi», ha detto Trump sottolineando che se i paesi arabi non aderiscono agli Accordi di Abramo «non sono sicuro che dovremmo fare l'intesa» con Teheran.

«Penso che ce lo devono, a essere onesto», ha aggiunto senza comunque spingersi a dire che l'accordo con l'Iran è subordinato agli Accordi di Abramo.

Le sanzioni non saranno allentate

Secondo Trump l'Iran non ha altra scelta che fare un accordo. «La loro economia è in caduta libera. L'inflazione è al 250%. Pensavano di riuscire a sfinirmi nell'attesa. Saremo noi a sfinire loro», ha messo in evidenza.

«Non stiamo parlando di alcun allentamento delle sanzioni. Le manterremo, abbiamo il controllo dei soldi che ritengono essere loro», ha proseguito.

«Quando si comporteranno in modo adeguato e faranno ciò che è giusto, permetteremo loro di avere i propri soldi. Ma al momento non lo stiamo facendo», ha messo in evidenza il presidente americano.

Chi controllerà lo Stretto di Hormuz

A chi gli chiedeva se avrebbe accettato uno Stretto controllato da Iran e Oman, Trump ha poi risposto che «nessuno controllerà lo Stretto di Hormuz, sono acque internazionali. Lo Stretto sarà aperto a tutti».

«L'Oman si comporterà bene, altrimenti dovremo farli saltare in aria», ha aggiunto il presidente.

Cosa ha detto Trump sul nucleare?

Quanto al nucleare, Trump ha dichiarato di non essere disposto ad accettare che la Russia o la Cina ricevano le scorte di uranio altamente arricchito dall'Iran, sottolineando che non si sentirebbe a proprio agio se accadesse.

Da parte sua il capo del Pentagono Pete Hegseth ha dichiarato che Trump con le sue decisioni sull'Iran «ha creato le condizioni per rendere più sicuri gli americani e il mondo».

L'Iran «ora non può costruire navi o droni e per questo ha alzato bandiera bianca per trattare con Steve Witkoff e Jared Kushner che, abilmente, lo stanno facendo».

Mentre il segretario di Stato Marco Rubio ha affermato che «l'Iran non avrà mai l'arma nucleare. La diplomazia è sempre la prima opzione e continuiamo a lavorare con l'Iran: stiamo dando alla diplomazia ogni chance di successo», sottolineando che «vedremo nelle prossime ore, nei prossimi giorni i progressi».

I target «facili» da eliminare in Iran sono finiti

Intanto, secondo quanto riferito da alcune fonti dell'amministrazione alla NBC, il Pentagono avrebbe stilato una lista dei possibili obiettivi da colpire in Iran qualora Trump decidesse di riprendere i bombardamenti.

L'unico problema è che i target identificati sono molto più difficili da trovare e colpire: molti infatti sono sotterrati fra le montagne o nascosti fra la popolazione civile, rendendo difficile portare a segno attacchi di precisione.

I target «facili» sono terminati, ora ci sono quelli «difficili» se i combattimenti dovessero riprendere, ha detto un funzionario americano alla NBC, osservando come il successo non sia più garantito con attacchi solo dall'alto.