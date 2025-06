Nelle ultime 24 ore a Gaza sono stati uccisi 103 palestinesi. Keystone

A pochi giorni dalla tregua con l'Iran, Donald Trump rilancia l'espansione degli Accordi di Abramo e difende Netanyahu dai suoi guai giudiziari, scatenando reazioni a catena in Israele.

A neanche 48 ore dalla tregua con l'Iran annunciata via social dal presidente Donald Trump, l'amministrazione americana sta spianando la strada a nuovi passi in vista del quinto anniversario degli Accordi di Abramo, siglati nell'agosto di cinque anni fa.

Una data che, secondo gli analisti, quest'anno potrebbe portare novità cruciali nel percorso di «normalizzazione» tra Israele e i paesi arabi - prima di tutto l'Arabia Saudita - a cui sono legati indissolubilmente la fine della guerra a Gaza e il rilascio degli ostaggi.

Secondo la portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt, Trump spera che altri paesi in Medio Oriente firmino gli accordi di Abramo e ha chiesto all'autoproclamato presidente della Siria, Ahmad al-Sharaa (al-Jolani), di farlo.

In serata il premier israeliano Benyamin Netanyahu ha affermato in un video che «abbiamo combattuto con forza contro l'Iran, e abbiamo ottenuto una grande vittoria. Questa vittoria apre un'opportunità storica per un'espansione significativa degli accordi di pace» in Medio Oriente.

«Stiamo lavorando con impegno su questo fronte. Accanto alla liberazione dei nostri ostaggi e alla sconfitta di Hamas, si apre una finestra di opportunità che non possiamo permetterci di perdere. Non possiamo sprecare nemmeno un solo giorno», ha aggiunto Netanyahu.

La presa di posizione di Trump

Del nuovo corso fa parte anche l'intervento del presidente americano, mai accaduto prima nella storia delle relazioni tra i due paesi, sui guai giudiziari del premier israeliano.

Con un post su Truth, Trump si è detto «scioccato nell'apprendere che Israele, che ha appena vissuto uno dei suoi momenti più grandiosi della storia, guidato con forza da Netanyahu, stia continuando la sua ridicola caccia alle streghe contro di lui», «un uomo che ha dato così tanto».

«Il processo a Bibi - ha aggiunto - dovrebbe essere annullato immediatamente, oppure dovrebbe essere concessa la grazia a un grande eroe che ha fatto così tanto per Israele».

Le reazioni da Gerusalemme

L'insolita e appassionata presa di posizione del Commander-in-chief ha lasciato di stucco Gerusalemme. Ma dopo qualche ora il sistema politico israeliano, per nulla indifferente, ha rilasciato commenti a pioggia: «Non è compito del presidente degli Stati Uniti interferire nei procedimenti legali di Israele. La nostra indipendenza è un valore importante, anche per Netanyahu», ha dichiarato il presidente della commissione Costituzionale Simcha Rotman.

Herzog: «Chiudere il processo con un patteggiamento»

Per il leader dell'opposizione Yair Lapid il presidente Trump «non dovrebbe interferire in un processo di un paese indipendente. Presumo - ha ipotizzato - che questo sia un risarcimento che Trump sta dando a Netanyahu per convincerlo a mettere fine alla guerra a Gaza».

Per il parlamentare democratico Gilad Kariv «la tradizione ebraica ci insegna che nessuno è al di sopra della legge. Nemmeno un primo ministro».

Poi ha preso la parola il presidente Isaac Herzog, ipotizzando che il processo si possa «chiudere con un patteggiamento» (che molto difficilmente il premier prenderà in considerazione, secondo i commentatori, poiché sarebbe un'ammissione di colpa).

Corruzione, frode e abuso di fiducia

Il processo, che va avanti da cinque anni, riguarda tre casi di corruzione, frode e abuso di fiducia.

Il caso Bezeq-Walla è il più grave, poiché al primo ministro viene contestato di aver autorizzato decisioni normative per avvantaggiare Shaul Elovitch, azionista del gigante delle telecomunicazioni Bezeq.

In cambio, Netanyahu avrebbe ricevuto una copertura mediatica favorevole dal sito internet Walla, di proprietà anche di Elovitch.

Altre 103 vittime palestinesi

Intanto a Gaza si continua a morire: in 24 ore, secondo fonti mediche citate dall'agenzia palestinese Wafa, si registrano almeno altre 103 vittime e 219 feriti, col bilancio delle vittime che dall'inizio della guerra sale a oltre 56'000.

Netanyahu e il ministro della difesa israeliano Israel Katz hanno annunciato la sospensione degli aiuti per 48 ore, chiedendo subito un nuovo piano all'esercito perché Hamas - sostengono - ha ripreso il controllo dei tir.

Stasera, la Gaza Humanitarian Foundation (GHF) ha fatto sapere di aver distribuito in giornata 38'880 scatole di cibo in tre dei suoi siti nella Striscia.

Moore incalza Guterres

Nel frattempo, il presidente esecutivo della GHF Johnnie Moore ha scritto una lettera all'ONU in cui chiede di collaborare per «portare il cibo direttamente al popolo palestinese e riportare ordine in un sistema afflitto dalla disperazione e dal caos».

Moore, rivolgendosi al segretario generale Antonio Guterres, ha sottolineato l'assenza di dichiarazioni da parte delle Nazioni Unite sull'assassinio degli operatori umanitari della fondazione: «il silenzio di fronte a tale violenza non è imparzialità né neutralità. È abbandono».

Intanto Il Dipartimento di Stato americano ha autorizzato lo stanziamento di 30 milioni di dollari alla GHF.

Da parte sua l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha reso noto di aver consegnato la sua prima spedizione di aiuti medici a Gaza dal 2 marzo, aggiungendo tuttavia che i nove camion sono «una goccia nell'oceano».