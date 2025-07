Carri armati israeliani vicino al confine con la Striscia di Gaza Keystone

Donald Trump ha annunciato che Israele ha accettato le condizioni per una tregua di 60 giorni a Gaza.

«I miei rappresentanti hanno avuto oggi (martedì) un lungo e produttivo incontro con gli israeliani su Gaza. Israele ha accettato le condizioni necessarie per finalizzare il cessate il fuoco di 60 giorni, durante il quale lavoreremo con tutte le parti per porre fine alla guerra», lo annuncia Trump su Truth.

«Qatarioti ed egiziani, che hanno lavorato duramente per contribuire a portare la pace, presenteranno questa proposta finale» ad Hamas. «Spero, per il bene del Medio Oriente, che Hamas accetti questo accordo, perché la situazione non migliorerà, ma peggiorerà», ha concluso il presidente americano.

In queste ore oltre 150 organizzazioni umanitarie internazionali, tra cui Oxfam, Save the Children e Amnesty International, hanno pubblicato una dichiarazione congiunta chiedendo lo smantellamento della controversa Gaza Humanitarian Foundation (GHF), sostenuta da Israele e dagli Stati Uniti.

Intanto i radi sulla Striscia continuano

Nel frattempo, i raid aerei israeliani sulla Striscia sono proseguiti.

L'ospedale Nasser di Khan Younis ha parlato di almeno 37 vittime nella zona meridionale, mentre secondo Al Jazeera è salito a 39 morti e decine di feriti il bilancio del bombardamento israeliano di lunedì su un internet cafè sulla costa nord.

Tra le vittime ci sarebbe anche il fotogiornalista palestinese Ismail Abu Hatab.

Sempre secondo Al Jazeera, le forze armare israeliane hanno condotto altri attacchi che hanno ucciso e ferito numerose persone nella parte settentrionale e centrale di Gaza.

Al momento non c'è ancora un bilancio del raid.