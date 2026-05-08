  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Medio Oriente Trump: «L'accordo con l'Iran potrebbe esserci da un giorno all'altro»

SDA

8.5.2026 - 07:18

Donald Trump continua a ostentare ottimismo.
Donald Trump continua a ostentare ottimismo.
Keystone

L'accordo con l'Iran «potrebbe non accadere, ma potrebbe accadere da un giorno all'altro. Vogliono un accordo più di quanto lo voglia io». Lo ha detto Donald Trump, secondo quanto dall'agenzia Bloomberg.

Keystone-SDA

08.05.2026, 07:18

08.05.2026, 07:33

Il presidente statunitense ha quindi ribadito che Teheran «avrà molti problemi» se non firma l'intesa. Le trattative, ha messo in evidenza, stanno andando bene.

Il cessate il fuoco resta comunque in vigore, ha detto durante una visita a sorpresa al Lincoln Memorial Reflecting Pool, per il quale ha disposto una ristrutturazione.

«In futuro li colpiremo con molta più forza e molta più violenza, se non firmeranno il loro Accordo, e in fretta», ha aggiunto.

Al segretario di Stato americano Marco Rubio «ho detto di dire a Papa Leone in modo molto garbato e con grande rispetto che l'Iran non può possedere un'arma nucleare. (...) Gli ho detto anche di dire al Papa anche che l'Iran ha ucciso 42.000 manifestanti innocenti che non erano armati», ha messo in evidenza Trump secondo quanto riportato dai media americani.

I più letti

Si vende sempre meno alcol nei ristoranti? Ecco la «soluzione» di un locale di Bad Ragaz
Chiusa l'inchiesta su Andrea Sempio: «È stato lui a uccidere Chiara Poggi, con crudeltà»
Vandalizzata l'auto di Stefano De Martino a Milano: «Scritta una parola molto volgare»
Come Emma Marone, anche Arisa è vittima delle speculazioni sul suo dimagrimento
Raoul Bova e Beatrice Arnera allo scoperto, mentre Rocío Morales si allontana da Iannone

Altre notizie

Guerra in Ucraina. Zelensky: «Dai russi neanche una tregua simbolica, ma noi risponderemo»

Guerra in UcrainaZelensky: «Dai russi neanche una tregua simbolica, ma noi risponderemo»

Messico. La presidente Sheinbaum pubblica un editto contro Hernán Cortés

MessicoLa presidente Sheinbaum pubblica un editto contro Hernán Cortés

Gran Bretagna. Elezioni locali, al voto per punire il Labour di Keir Starmer

Gran BretagnaElezioni locali, al voto per punire il Labour di Keir Starmer