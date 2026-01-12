Il presidente statunitense Donald Trump Keystone

Donald Trump afferma che l'esercito americano sta valutando «opzioni molto concrete» per l'Iran.

Keystone-SDA SDA

Martedì il presidente Usa si riunirà alla Casa Bianca con il segretario di Stato americano Marco Rubio, il capo del Pentagono Pete Hegseth e il capo di Stato maggiore congiunto, il generale Dan Caine.

Trump ha dichiarato che sta valutando una possibile azione militare contro l'Iran. «Sembra che stiano iniziando a farlo», ha detto rispondendo ai giornalisti a bordo dell'Air Force One che gli chiedevano se Teheran avesse superato la linea rossa da lui precedentemente indicata, ovvero l'uccisione di manifestanti.

«Stiamo valutando la situazione con molta serietà. Le forze armate la stanno esaminando e stiamo valutando alcune opzioni molto concreto. Prenderemo una decisione», ha aggiunto il presidente americano.

Poco dopo Trump ha dichiarato che i leader iraniani hanno chiesto di «negoziare» dopo le sue minacce di un'azione militare. «La leadership iraniana ha chiamato» sabato, ha detto ai giornalisti a bordo dell'Air Force One, aggiungendo che «si sta organizzando un incontro: vogliono negoziare». Il presidente ha tuttavia avvertito che gli Usa potrebbero «dover agire prima di un incontro».

Intanto la ong statunitense Human Rights Activists News Agency (Hrana), nel suo ultimo comunicato di ieri sera, ha dichiarato che il bilancio delle vittime in Iran ha raggiunto quota 544, ma ha anche affermato di aver ricevuto altre 579 segnalazioni di decessi, ancora in fase di indagine.

Delle vittime segnalate finora, 483 erano manifestanti, mentre 47 erano membri dell'esercito o delle forze dell'ordine iraniane. In totale sono stati uccisi anche otto ragazzini. Il numero di persone arrestate finora è ora pari a 10'681.