Guerra Trump: «L'Ucraina può riconquistare i suoi territori»

SDA

23.9.2025 - 22:05

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump
Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump
Keystone

«Penso che l'Ucraina, con il sostegno dell'Unione Europea, sia in una posizione di combattere e riconquistare» i suoi territori: «con tempo e pazienza, e il sostegno finanziario e della Nato, i confini originali di quando la guerra è iniziata, sono un'opzione».

Keystone-SDA

23.09.2025, 22:05

23.09.2025, 22:08

Lo afferma Donald Trump su suo social Truth.

«Dopo aver conosciuto e compreso appieno la situazione militare ed economica tra Ucraina e Russia e dopo aver visto i problemi economici che sta causando alla Russia, penso che l'Ucraina, con il sostegno dell'Unione Europea, sia in grado di combattere e riconquistare tutta l'Ucraina nella sua forma originale. Con il tempo, la pazienza e il sostegno finanziario dell'Europa e, in particolare, della Nato, i confini originali da cui è iniziata questa guerra sono un'opzione concreta», afferma Trump su Truth.

«Perché no? La Russia combatte senza meta da tre anni e mezzo, una guerra che una vera potenza militare avrebbe dovuto vincere in meno di una settimana. Questo non distingue la Russia. Anzi, la fa apparire come una «tigre di carta».

«Quando la gente di Mosca e di tutte le grandi città in tutta la Russia scoprirà cosa sta realmente accadendo in questa guerra, il fatto che è quasi impossibile per loro ottenere benzina attraverso le lunghe code che si stanno formando, e tutte le altre cose che stanno accadendo nella loro economia di guerra, dove la maggior parte del loro denaro viene spesa per combattere l'Ucraina, che ha un Grande Spirito e sta solo migliorando, l'Ucraina sarà in grado di riprendersi il suo Paese nella sua forma originale e, chissà, forse anche di più», ha messo in evidenza Trump.

«Putin e la Russia sono in grandi difficoltà economiche, ed è giunto il momento che l'Ucraina agisca», gli Stati Uniti continueranno «a fornire armi alla Nato affinché la Nato ne faccia quello che vuole», afferma Trump su Truth dopo l'incontro con Voldymyr Zelensky a margine dell'assemblea Onu.

