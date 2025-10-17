Donald Trump, dopo il colloquio con Volodymir Zelensky, ha anche affermato che «Putin vuole che la guerra finisca». KEYSTONE

«Penso ci siano ottime chance che la guerra possa finire rapidamente. Anche senza che l'Ucraina abbia bisogno dei missili Tomahawk»: Donald Trump gela così alla Casa Bianca le aspettative di Volodymr Zelensky, sbarcato a Washington per la sua terza visita quest'anno, già scoraggiato dall'inattesa telefonata il giorno precedente tra il tycoon e Vladimir Putin con l'annuncio di un vertice a Budapest.

«Parleremo della telefonata e anche dei Tomahawk», spiega il presidente americano ricevendo il leader ucraino nella Cabinet Room, e non nello Studio Ovale, dove poco prima aveva dato il benvenuto ad Andrea Bocelli ascoltando a tutto volume la sua «Con te partirò».

«Zelensky è un leader forte che ne ha passate molte, è un onore averlo qui», ha esordito The Donald, facendogli anche i complimenti per la «bellissima giacca» nera, indossata nelle ultime due visite dopo le critiche per il precedente look non consono allo Studio Ovale.

Niente Tomahawk, in cambio l'incontro

Ma poi è arrivata l'ennesima giravolta del tycoon, quella sui Tomahawk. «Darli a Kiev sarebbe un'escalation, eppoi anche noi ne abbiamo bisogno, non vogliamo dare via cose che servono per la nostra difesa», ha messo le mani avanti. Fino a due giorni fa invece sembrava intenzionato a fornirli, tanto da aver raccontato di aver minacciato Putin nella loro ultima telefonata chiedendogli: «Cosa dici se mando a Kiev 2'000 Tomahawk? L'idea non gli è piaciuta».

Probabilmente ha usato i missili a lungo raggio come arma di pressione, ottenendo un altro vertice con lo zar tra un paio di settimane a Budapest dopo quello ad Anchorage in Alaska, che pare sia stato burrascoso.

Secondo quanto svelato dal Financial Times, dietro i sorrisi ci sarebbe stato il gelo. Con Putin salito in cattedra ad impartire lezioni di storia per dimostrare che «Russia e Ucraina sono un'unica nazione», rifiutando qualsiasi concessione. E Trump così irritato da alzare la voce, interrompere i colloqui e annullare il pranzo, imboccando poi una linea pro Kiev.

Trump parla di «grandi progressi»

Ora però «Putin vuole che la guerra finisca», assicura The Donald con toni ottimistici, riferendo che le cose «stanno andando abbastanza bene», che «sono stati fatti grandi progressi» e che ci sono «ottime chance» di mettere fine al conflitto. Ne discuterà con lo zar a Budapest, città che ha proposto «perché mi piace Orban», spiega.

Anche se la scelta crea potenziali problemi per l'arrivo di Putin – inseguito da un mandato di cattura della corte penale internazionale per crimini di guerra – e suona come una beffa per Kiev, dato che la capitale ungherese ospitò la firma dell'inutile «Memorandum di Budapest» del 1994 tra Stati Uniti, Regno Unito, Russia e Ucraina per offrire garanzie di sicurezza all'Ucraina in cambio della rinuncia alle sue armi nucleari.

Trump per ora ha escluso un vertice a tre con Putin e Zelensky perché tra i due leader in conflitto «c'è troppo odio».

Zelensky ribadisce, ma evita ogni scontro

Zelensky si è mosso bene, lo ha elogiato per la pace in Medio Oriente augurandosi che possa spianare la strada anche alla pace in Ucraina e non è caduto nella trappola quando un reporter gli ha chiesto un parere sul differente approccio all'invasione russa fra Trump e Biden. Quindi ha espresso la convinzione che Putin non sia pronto per la pace, ma ha detto di confidare nel tycoon: «Ho fiducia che con il tuo aiuto possiamo mettere fine alla guerra».

«Primo dobbiamo sederci e parlare. Secondo, abbiamo bisogno del cessate il fuoco. Noi siamo pronti a parlare in qualsiasi forma, bilaterale o trilaterale», ha spiegato, ribadendo che l'Ucraina ha bisogno di garanzie di sicurezza e, nell'immediato, dei Tomahawk.

«Voi avete i Tomhahawk, noi possiamo darvi i droni», ha proseguito, incassando l'interesse di Trump per l'avanzata tecnologia di Kiev in questo campo. Ma in cambio forse avrà solo i Patriot, almeno per ora.

Intanto, secondo il Financial Times, l'Ue propone di utilizzare parte del prestito proposto da 140 miliardi di euro garantito dai beni russi congelati Russia per acquistare armi statunitensi per l'Ucraina.