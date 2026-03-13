YouTuber Jake Paul: "What President Trump's taught me is courage. You never back down from a fight."



President Trump: "I'm going to make a prediction that you will be, in the not too distant future, running for political office. And you have my complete and total endorsement!" pic.twitter.com/qboMyUXGbF — CSPAN (@cspan) March 11, 2026

Dal ring ai palazzi del potere? Per Jake Paul potrebbe non essere solo una fantasia. Durante un comizio in Kentucky, Donald Trump ha sorpreso tutti annunciando il suo pieno appoggio alla star di YouTube diventata pugile nel caso decidesse di entrare in politica.

Hai fretta? blue News riassume per te Donald Trump ha dichiarato che darebbe il suo «sostegno completo e totale» a Jake Paul se decidesse di candidarsi a una carica politica.

Il pugile e youtuber 29enne, invitato sul palco durante un comizio in Kentucky, non ha però mai annunciato un progetto politico.

Nel suo intervento, Paul ha lodato Trump e invitato i sostenitori a non tirarsi indietro nelle battaglie politiche. Mostra di più

L’episodio è avvenuto a Hebron, in Kentucky, davanti ai sostenitori del presidente statunitense. Come raccontato da «People», Donald Trump ha invitato Jake Paul sul palco per un breve intervento.

Poi, rivolgendosi direttamente al 29enne, ha lanciato una previsione che ha non ci si aspettava: «Ho la sensazione che presto ti vedremo correre per una carica politica», ha detto il presidente alla folla. «E quando succederà, avrai il mio sostegno completo e totale».

Al momento, però, Jake Paul non ha mai dichiarato di voler avviare una carriera politica.

«La cosa che mi ha insegnato il signor Trump è il coraggio»

Prima di ricevere l’endorsement presidenziale, lo stesso Paul aveva preso la parola per elogiare Trump davanti ai presenti. Nel suo breve discorso ha parlato soprattutto di determinazione e spirito combattivo.

«La cosa che ho imparato dal signor Trump è il coraggio», ha detto. «Non bisogna mai tirarsi indietro davanti a una battaglia, anche quando chi hai davanti sembra molto più grande di te».

Il 29enne ha poi coinvolto il pubblico locale: «Credo che tutti i kentuckiani qui presenti la pensino allo stesso modo. Avete quello spirito combattivo, avete quello stile».

Il pugile ha poi concluso con un messaggio più ampio: «In America ogni voce conta. So che Dio è con noi e vuole che siamo dalla parte giusta della storia. Dio è con noi. Trump è con noi».

La vicinanza tra i due non è nuova. Jake Paul aveva già mostrato il suo sostegno partecipando all’inaugurazione del secondo mandato di Trump, il 20 gennaio 2025, e presenziando anche a uno dei balli inaugurali della serata.

Il messaggio di Trump arriva in un contesto politico particolarmente caldo. A novembre, infatti, gli Stati Uniti andranno alle urne per rinnovare tutti i 435 seggi della Camera dei Rappresentanti e 35 dei 100 seggi del Senato.

Il tycoon, soprattutto a causa delle sue scelte controverse in materia di politica internazionale, sta vedendo traballare la sua maggioranza.