USA Trump: «Lanciato un potente e letale attacco contro l'Isis in Nigeria»

SDA

26.12.2025 - 08:13

Gli Stati Uniti hanno condotto un attacco mirato contro elementi dell'Isis nell'area nordoccidentale della Nigeria. (Foto archivio)
Gli Stati Uniti hanno condotto un attacco mirato contro elementi dell'Isis nell'area nordoccidentale della Nigeria. (Foto archivio)
Keystone

Ieri sera il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato che Washington ha condotto un «attacco potente e letale contro elementi dello Stato Islamico (Isis) nella Nigeria nordoccidentale».

Keystone-SDA

26.12.2025, 08:13

26.12.2025, 09:59

Trump ha scritto sul suo social network Truth che, su suo ordine, «gli Stati Uniti hanno lanciato un attacco letale e potente» contro i terroristi dell'Isis «che hanno preso di mira e ucciso brutalmente, soprattutto, cristiani innocenti». Secondo l'inquilino della Casa Bianca il Pentagono «ha eseguito numerosi attacchi perfetti».

Successivamente, il Comando militare statunitense in Africa (US Africa Command) ha confermato su X che «ha condotto un attacco su richiesta delle autorità nigeriane nello Stato di Soboto (sic, ma intende probabilmente Sokoto, ndr), uccidendo diversi terroristi dell'Isis».

«Gli attacchi letali contro l'Isis – si legge nel post – dimostrano la forza del nostro esercito e il nostro impegno nell'eliminare le minacce terroristiche contro gli americani, in patria e all'estero».

Il Pentagono pubblica il video dell'attacco

Sempre su X il capo del Pentagono Pete Hegseth ha evidenziato che «il presidente era stato chiaro il mese scorso. L'uccisione di cristiani innocenti in Nigeria (e altrove) deve finire. Il Dipartimento della Guerra è sempre pronto, come ha scoperto l'Isis stasera, a Natale. Seguiranno altre notizie» ha detto ancora dicendosi «grato per il sostegno e la cooperazione del governo nigeriano».

Un video di 10 secondi successivamente pubblicato dal Pentagono sembra mostrare un missile lanciato di notte dal ponte di una nave da guerra battente bandiera statunitense.

Anche le autorità nigeriane contro il terrorismo

In una nota diffusa stamattina il ministero degli esteri nigeriano ha infatti poi confermato l'operazione di Washington: «Gli Stati Uniti hanno lanciato colpi di precisione contro obiettivi terroristici in Nigeria tramite attacchi aerei».

Le autorità nigeriane «rimangono impegnate in una cooperazione strutturata in materia di sicurezza con i partner internazionali, compresi gli Stati Uniti d'America, per affrontare la persistente minaccia del terrorismo e dell'estremismo violento», ha precisato il ministero degli esteri del Paese africano.

«Ciò ha portato a colpi di precisione contro obiettivi terroristici in Nigeria tramite attacchi aerei», nel nord-ovest del Paese, ha aggiunto

«Dio benedica l'esercito e Buon Natale»

«Sotto la mia guida, il nostro Paese non permetterà al terrorismo islamico radicale di prosperare». Così il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato sul suo social Truth l'attacco in Nigeria.

«Che Dio benedica il nostro esercito e BUON NATALE a tutti, compresi i terroristi morti, che saranno molti di più se il loro massacro di cristiani continuerà».

«Stasera, sotto la mia direzione come Comandante in Capo – il messaggio completo di Trump – gli Stati Uniti hanno lanciato un attacco potente e letale contro la feccia terroristica dell'Isis nel nord-ovest della Nigeria, che ha preso di mira e ucciso brutalmente, principalmente cristiani innocenti, a livelli mai visti da molti anni, e persino secoli.

«Avevo già avvertito questi terroristi che se non avessero fermato il massacro dei cristiani avrebbero pagato l'inferno, e stasera è successo. Il Dipartimento della Guerra ha eseguito numerosi attacchi perfetti, come solo gli Stati Uniti sono in grado di fare».

